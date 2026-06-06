כיכר השבת
מבזקבמלון יוקרתי בתל אביב

הראשל"צ הרב דוד יוסף סידר קידושין בחתונה של הכדורגלן המקורב לדת

הכדורגלן ירדן שועה מבית"ר ירושלים התחתן עם אור זוארץ, בתו של יו"ר ההתאחדות לכדורגל | הרב דוד יוסף סידר את החופה במלון יוקרתי בתל אביב (ברנז'ה)

הרב דוד יוסף בחתונה הכדורגלן | צילום: צילום: אור גפן
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הראשל"צ הרב דוד יוסף סידר קידושין בחתונה של הכדורגלן המקורב לדת | כיכר השבת