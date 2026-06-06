מדהים: הגנב החזיר למנחם טוקר שעון יקר - בגלל תיעוד שהתפרסם ברשת

יו"ר ש"ס אריה דרעי הבהיר בראיון: החרדים לא יפרקו את השותפות עם הימין | בנוסף הסביר את עמדת התנועה בנושא גיוס חרדים לצבא ומדיניות תורתו אומנותו (בארץ)

אריה רוזן