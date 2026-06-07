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ארה"ב תאפשר לבעלות בריתה להשתמש בנכסים איראניים לשיקום נזקים

הממשל האמריקני בוחן אפשרות לאפשר למדינות המפרץ להשתמש בנכסים מוקפאים של איראן • שר האוצר בסנט הנחה צוות לבצע הערכת עלויות מקיפה של הנזקים (בעולם)

מוג'תבא חמינאי מימין, הנשיא טראמפ משמאל | צילום: צילום: הבית הלבן
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08:51

"הבטחת לי ראש ישיבה": הדין תורה הדרמטי בין רעייתו של אריה דרעי למרן הרב עובדיה יוסף 

בראיון גלוי לב חושף יו"ר ש"ס אריה דרעי את המאבק המשפחתי מאחורי כניסתו לפוליטיקה ואת ה"דין תורה" המפתיע שקיימה אשתו מול הרב עובדיה יוסף | דרעי מספר על החלום המקורי שלו כבן ישיבה: 'להקים ישיבת חרבון לספרדים' | וגם למה הרגיש בן חורין דווקא ששערי הכלא נסגרו אחריו?  (חדשות בארץ)

דני שפיץ
08:22

נער בן 16 נעצר בטמרה עם אקדח טעון על גופו

שוטרי תחנת טמרה עצרו אתמול קטין בן 16 שרכב על אופניים חשמליים ללא קסדה וללא לוחית זיהוי. בבדיקה שנערכה לו זיהו השוטרים חפץ חשוד על גופו ותפסו אקדח גלוק עם מחסנית טעונה. הקטין נעצר לחקירה.

קובי רוזן
08:13

צה"ל: כטב"מ חשוד זוהה בדרום לבנון — חזבאללה עומד בהסכם

דובר צה"ל מסר כי זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הכטב"מ שוגר לעבר דרום לבנון ולא לעבר שטח ישראל. האירוע הסתיים ללא נפגעים. התרעות הופעלו במטולה ומשגב עם על פי מדיניות. לפי ההודעה, חזבאללה עומד בכללי משוואת הדאחיה מול יישובי הצפון.

קובי אטינגר
08:01

חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות — הוראה להיכנס למרחב מוגן

פיקוד העורף הוציא התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ומשגב עם. התושבים הונחו להיכנס מיד למרחב המוגן.

ב. ניסני
08:01

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מטולה

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מטולה. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
07:53

"הפסקת אש": אזעקות במטולה בשל חדירת כלי טיס עוין מלבנון

07:41

"גירסה רוויה סתירות": מפיק חרדי ישלם מאות אלפי שקלים ליזם

סוף לסכסוך סביב הפקת "ועידת ההלכה": בית המשפט דחה ערעור של מפיק שטען כי שימש כמתווך בלבד, והותיר על כנו חיוב של מעל 200 אלף שקל. השופטת קבעה: גרסת הנתבע הייתה "רוויה סתירות" והוא אישר אישית את התקציב| לקח חשוב לעולם ההפקות (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
07:27

אחרי הפגישה עם גפני | גדי איזנקוט מבהיר: "אעדיף בחירות נוספות על פשרה בגיוס"

יו"ר 'ישר' מתייחס לפגישה עם גפני ומבהיר: "אם מה שיעמוד ביני לבין הקמת ממשלה זה חוק השתמטות - אלך לבחירות" • על שלושת עקרונות היסוד שלו ועל המפגש עם חברי כנסת חרדים | הדברים המלאים (פוליטי)

ישי כהן
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