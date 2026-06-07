יו"ר 'ישר' מתייחס לפגישה עם גפני ומבהיר: "אם מה שיעמוד ביני לבין הקמת ממשלה זה חוק השתמטות - אלך לבחירות" • על שלושת עקרונות היסוד שלו ועל המפגש עם חברי כנסת חרדים | הדברים המלאים (פוליטי)

ישי כהן