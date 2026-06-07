התפתחות דרמטית בחקירת המתפרעים מול בית המשנה לנשיא בית המשפט העליון | מהחקירה עולה כי ההפגנה תוכננה מראש לפרטי פרטים תוך כוונה בצע פוגרום ולפגוע פיזית בשופט הבכיר • המפגינים הצטיידו בזהויות בדויות ובמצלמות גו-פרו • גורם בכיר: "אם היס"מ לא היה מגיע במהירות, זה היה נגמר באסון" • היום: המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של 44 החשודים (חרדים)

חזקי שטרן