התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מטולה

בראיון גלוי לב חושף יו"ר ש"ס אריה דרעי את המאבק המשפחתי מאחורי כניסתו לפוליטיקה ואת ה"דין תורה" המפתיע שקיימה אשתו מול הרב עובדיה יוסף | דרעי מספר על החלום המקורי שלו כבן ישיבה: 'להקים ישיבת חרבון לספרדים' | וגם למה הרגיש בן חורין דווקא ששערי הכלא נסגרו אחריו? (חדשות בארץ)דני שפיץ
שוטרי תחנת טמרה עצרו אתמול קטין בן 16 שרכב על אופניים חשמליים ללא קסדה וללא לוחית זיהוי. בבדיקה שנערכה לו זיהו השוטרים חפץ חשוד על גופו ותפסו אקדח גלוק עם מחסנית טעונה. הקטין נעצר לחקירה.קובי רוזן
דובר צה"ל מסר כי זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. הכטב"מ שוגר לעבר דרום לבנון ולא לעבר שטח ישראל. האירוע הסתיים ללא נפגעים. התרעות הופעלו במטולה ומשגב עם על פי מדיניות. לפי ההודעה, חזבאללה עומד בכללי משוואת הדאחיה מול יישובי הצפון.קובי אטינגר
פיקוד העורף הוציא התרעה על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות ומשגב עם. התושבים הונחו להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
סוף לסכסוך סביב הפקת "ועידת ההלכה": בית המשפט דחה ערעור של מפיק שטען כי שימש כמתווך בלבד, והותיר על כנו חיוב של מעל 200 אלף שקל. השופטת קבעה: גרסת הנתבע הייתה "רוויה סתירות" והוא אישר אישית את התקציב| לקח חשוב לעולם ההפקות (חוק ומשפט)דניאל הרץ
יו"ר 'ישר' מתייחס לפגישה עם גפני ומבהיר: "אם מה שיעמוד ביני לבין הקמת ממשלה זה חוק השתמטות - אלך לבחירות" • על שלושת עקרונות היסוד שלו ועל המפגש עם חברי כנסת חרדים | הדברים המלאים (פוליטי)ישי כהן
התפתחות דרמטית בחקירת המתפרעים מול בית המשנה לנשיא בית המשפט העליון | מהחקירה עולה כי ההפגנה תוכננה מראש לפרטי פרטים תוך כוונה בצע פוגרום ולפגוע פיזית בשופט הבכיר • המפגינים הצטיידו בזהויות בדויות ובמצלמות גו-פרו • גורם בכיר: "אם היס"מ לא היה מגיע במהירות, זה היה נגמר באסון" • היום: המשטרה תבקש להאריך את מעצרם של 44 החשודים (חרדים)חזקי שטרן
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