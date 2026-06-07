בלי מלחמות או רעב: האנושות פשוט מפסיקה ללדת ילדים

שליחו של הנשיא טראמפ עלה למעונו של האדמו"ר מסאטמר בקרית יואל, והציג בפניו את ההצהרה הנשיאותית הרשמית החתומה על ידו, הכוללת התחייבות למאבק באנטישמיות וקריאה להכרה במסורת השבת | במקביל, התקיים עוד ביקור הוד של מבקר מדינת ניו יורק, תום דינאפולי, שהתקבל אף הוא במאור פנים בקודש פנימה | צפו בתיעודים (חסידים)חיים רוזנבוים
כוחות משטרה גדולים ממחוז מרכז פועלים כעת במספר זירות בשרון, בהן עבר חשוד וירה באזרחים ישראלים. עד כה ידוע על נרצח ומספר פצועים בזירות שונות • כעת נערכות סריקות אחר חשודים נוספים ואיסוף ממצאים במקום, חשוד אחד נלכד | נסיבות האירוע - שככל הנראה מדובר בפח"ע - נבדקות (חדשות משטרה)קובי רוזן
האם הייתם מעזים לטעום מאפה שהמרכיב הסודי שלו הגיע ממומיה קפואה? חוקרים הצליחו להעיר לחיים שמרים ששרדו אלפי שנים בתוך קרחון, והתוצאה היא תגלית מדעית מעוררת תיאבון שמשנה את כל מה שחשבנו על שימור (חדשות בעולם)דני שפיץ
כוחות צה"ל והביטחון פעלו בסלעית וצור יצחק בעקבות דיווחים על מספר אירועי ירי באזור. מחבל נוטרל בזירה. הכוחות מבצעים סריקות נרחבות אחר מחבלים נוספים ומעניקים טיפול רפואי לפצועים. כוחות נוספים בדרך למקום.ב. ניסני
גורמי ביטחון מדווחים כי המחבל שנוטרל הוא ערבי ישראלי.כיכר השבת
השר לביטחון לאומי מסר בעקבות פיגוע הירי בשרון לפני זמן קצר, בו נרצח ישראלי ונפצעו לפחות עוד חמישה ישראלים: "מי שרוצח יהודי יראה את חבל התלייה" | "דם יהודי אינו הפקר", מסר השר (חדשות)דניאל הרץ
כוחות משטרה גדולים ממחוז מרכז פועלים כעת במספר זירות בשרון, בהן עבר חשוד וירה באזרחים ישראלים. עד כה ידוע על נרצח וארבעה פצועים בזירות שונות • כעת נערכות סריקות אחר חשודים נוספים ואיסוף ממצאים במקום, חשוד אחד נלכד | נסיבות האירוע - שככל הנראה מדובר בפח"ע - נבדקות (חדשות משטרה)קובי רוזן
בזמן שמחירי הדירות בישראל ממשיכים לעלות והתשואות נשחקות, פרויקט חדש בטבריה מציע מודל אחר שמשנה את חוקי המשחק: דירות נופש מעוצבות בתוך קומפלקס מלונאי חדש מול הכנרת, עם אפשרות לניהול מלא וחוויית אירוח ברמת ריזורט איכותי.אסף מגידו
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