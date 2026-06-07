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התרעות באזור הצפון על ירי שזוהה

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מבזקים נוספים

12:25

קשיש בן 83 נחנק מלחם בראש העין ועבר החייאה — מצבו קשה

קשיש בן 83 נחנק בביתו בראש העין בעת שאכל לחם ואיבד את הכרה. צוותי איחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה, ולאחר שלבו שב לפעום הוא פונה לבית החולים במצב המוגדר כקשה.

קובי רוזן
12:19

צה"ל: איראן שיגרה 22-24 טילים; "אנחנו ביום ה-42 של שאגת הארי"

צה"ל השלים תקיפות נרחבות במערכות הגנה אסטרטגיות באיראן • נציגים אמריקניים נוכחים בבור המבצעים בקריה | "לא ניתן לאיראנים לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון" (צבא וביטחון)

ב. ניסני
12:17

צה"ל: איראן שיגרה 22-24 טילים, נערכים לימי לחימה נוספים

צה"ל מסר בתדריך לכתבים צבאיים כי איראן שיגרה עד כה 22-24 טילים והחות'ים ירו שני טילים נוספים. הצבא נערך למספר ימי לחימה לפחות, כאשר ארה"ב מסייעת ביירוט הטילים. לפי צה"ל, לא מדובר במבצע חדש אלא בהמשך למבצע "שאגת הארי".

כיכר השבת
12:14

דקה לפני פיצוץ: האם מייקל סיילור רצח את הביטקוין לתמיד?

האיש שהבטיח "לעולם לא למכור" שבר את הכלים ושלח את השוק לסחרור: האם מייקל סיילור מתכנן את המהלך שישנה הכל, או שאנחנו בדרך להתרסקות חסרת תקדים? | הסיפור המלא על הדרמה שמאיימת לפוצץ את השוק - כל מה שאתם חייבים לדעת (חדשות בעולם)

דני שפיץ
12:06

דיווחים על גל תקיפות בטהרן וברחבי איראן | ארה"ב סייעה בהגנה מפני ירי הטילים הבליסטיים

באיראן מדווחים על פיצוצים בבירה טהרן ובאזורים נוספים נוספים ברחבי המדינה | בצה"ל אומרים כי איראן שיגרה מאז אמש 22-24 טילים |טהרן מאיימת לתקוף מתקני אנרגיה בכל האזור | החות'ים הודיעו על "הטלת מצור ימי על ישראל" | כל העדכונים (צבא)

כתבי כיכר השבת
11:49

ארכיטקטורת קצה: הרכבת ההפוכה ביפן שמרחפת מעל הפקקים 

בלי נהגים עצבניים ובלי רמזורים: הצצה לפרויקט ההנדסי המרהיב בצ'יבה, שבו הנוסעים תלויים באוויר בתוך קרון עתידני וגולשים מעל העיר ב-100% ביטחון - כך נראית תחבורת העתיד (חדשות בעולם)

דני שפיץ
11:43

האיראנים כתבו "תתחרט על זה" ושיגרו את הטילים לישראל | צפו בתיעוד

האיראנים מפרסמים תיעוד לטענתם מאחד המטחים של הטילים הבליסטיים ששוגרו הבוקר (שני) לישראל | על אחד הטילים נכתב: "תתחרט על זה" | צפו בתיעוד (צבא)

ב. ניסני
11:30

תושב כפר קאסם גויס ברשת והפיץ תכנים מזויפים כדי לפלג את החברה הישראלית

על פי כתב האישום, עמרן סרסור (26) עמד בקשר עם ארגון עוין, פתח פרופיל פיקטיבי ברשת X והפיץ סרטונים ערוכים וקריאות לסרבנות במטרה להעמיק את השסע בזמן מלחמה. הפרקליטות מבקשת לעצרו עד תום ההליכים (משפט)

משה כהן
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