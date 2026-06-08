כיכר השבת
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גבר בן 50 נפצע קשה באירוע אלימות בכפר כנא

גבר כבן 50 נפצע קשה הבוקר באירוע אלימות בכפר כנא. צוותי מד"א שהוזעקו למקום בשעה 10:18 העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים האיטלקי בנצרת במצב קשה, עם פציעה חודרת.

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12:37

הילדים שיחקו בחצר הבניין בבני ברק - והגבר ניצל זאת כדי לבצע את זממו

תושב בני ברק, בן 35, נעצר בחשד למעשה חמור בקטין, ששיחק בחצר הבניין ברחוב סוקולוב בבני ברק | החקירה הסתיימה והוגשה הצהרת תובע (חדשות)

קובי רוזן
12:34

צה"ל בתדריך: נערכים לימי לחימה נוספים, איראן שיגרה כ-24 טילים

צה"ל מסר בתדריך לכתבים צבאיים כי הצבא נערך למספר ימי לחימה לפחות. לפי התדריך, איראן שיגרה עד כה 22-24 טילים, החות'ים ירו שני טילים נוספים, והכוחות האמריקאים מסייעים ביירוט הטילים. צה"ל הבהיר כי אין מדובר במבצע חדש אלא בהמשך למבצע "שאגת הארי".

קובי אטינגר
12:29

אחרי הביקור של דרעי | ח״כי ש״ס ביקרו לומדי תורה העצורים בכלא 10: ״די לרדוף את לומדי התורה״

ח״כ יוסי טייב ויוני משריקי ביקרו בכלא 10 וחיזקו את תלמידי הישיבה שנעצרו ונכלאו: ״הרדיפה חצתה כל גבול״ (חדשות חרדים)

ישי כהן
12:25

קשיש בן 83 נחנק מלחם בראש העין ועבר החייאה — מצבו קשה

קשיש בן 83 נחנק בביתו בראש העין בעת שאכל לחם ואיבד את הכרה. צוותי איחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה, ולאחר שלבו שב לפעום הוא פונה לבית החולים במצב המוגדר כקשה.

קובי רוזן
12:19

צה"ל: איראן שיגרה 22-24 טילים; "אנחנו ביום ה-42 של שאגת הארי"

צה"ל השלים תקיפות נרחבות במערכות הגנה אסטרטגיות באיראן • נציגים אמריקניים נוכחים בבור המבצעים בקריה | "לא ניתן לאיראנים לייצר מציאות חדשה במזרח התיכון" (צבא וביטחון)

ב. ניסני
12:17

צה"ל: איראן שיגרה 22-24 טילים, נערכים לימי לחימה נוספים

צה"ל מסר בתדריך לכתבים צבאיים כי איראן שיגרה עד כה 22-24 טילים והחות'ים ירו שני טילים נוספים. הצבא נערך למספר ימי לחימה לפחות, כאשר ארה"ב מסייעת ביירוט הטילים. לפי צה"ל, לא מדובר במבצע חדש אלא בהמשך למבצע "שאגת הארי".

כיכר השבת
12:14

הכל קורס? הדרמה העולמית מאחורי הגב של משקיעי הביטקוין

האיש שהבטיח "לעולם לא למכור" שבר את הכלים ושלח את השוק לסחרור: האם מייקל סיילור מתכנן את המהלך שישנה הכל, או שאנחנו בדרך להתרסקות חסרת תקדים? | הסיפור המלא על הדרמה שמאיימת לפוצץ את השוק - כל מה שאתם חייבים לדעת (חדשות בעולם)

דני שפיץ
12:06

דיווחים על גל תקיפות בטהרן וברחבי איראן | ארה"ב סייעה בהגנה מפני ירי הטילים הבליסטיים

באיראן מדווחים על פיצוצים בבירה טהרן ובאזורים נוספים נוספים ברחבי המדינה | בצה"ל אומרים כי איראן שיגרה מאז אמש 22-24 טילים |טהרן מאיימת לתקוף מתקני אנרגיה בכל האזור | החות'ים הודיעו על "הטלת מצור ימי על ישראל" | כל העדכונים (צבא)

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