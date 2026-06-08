שיגור מלבנון נפל במרחב כוחות צה"ל בדרום לבנון — אין נפגעים

סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס אמר כי יש מקרים שבהם האינטרסים של ישראל וארה"ב מתפצלים. לדבריו, המטרה העיקרית של ארה"ב באיראן היא למנוע מטהרן להחזיק בנשק גרעיני. "אנחנו יכולים להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן. ישראל עשויה שלא לאהוב את זה" אמר.

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