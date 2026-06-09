ואנס: ארה"ב יכולה להשיג הסכם גרעין עם איראן שישראל לא תאהב

הנשיא האמריקני הצהיר כי ארה"ב תכריז על ניצחון מוחלט על איראן • סגן הנשיא ואנס: "ישראל אולי לא תאהב את ההסכם, אבל זה האינטרס שלנו" | המתיחות נמשכת (בעולם)

יוסי נכטיגל