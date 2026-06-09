כיכר השבת
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חיזבאללה משבח את איראן ומתעלם מהתקפות ישראל בדרום לבנון

חיזבאללה פרסם כרוז ארוך בו הודה לאיראן על תגובתה לתקיפה הישראלית בדאחיה ומשבח את טהרן. הארגון קורא לפוליטיקאים הלבנוניים לחסות תחת המטריה האיראנית במשא ומתן באמצעות פקיסטן, במקום במו"מ ישיר עם ישראל. חיזבאללה יצא נגד הצהרות בכירי לבנון שגינו את איראן והדגיש כי טהרן תמיד עומדת לצד העם הלבנוני. למרות אורך הכרוז, חיזבאללה לא אזכר כלל את סוגיית דרום לבנון ודילג על כך שאיראן השלימה עם המשך התקיפות הישראליות באזור.

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23:38

צעיר נפצע בינוני בתאונה בכביש 85 סמוך למחלף כחל

בשעה 22:14 התקבל דיווח למוקד 101 של מד"א על רכב שהתנגש במעקה בטיחות בכביש 85 סמוך למחלף כחל. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים למרכז רפואי צפון (פוריה) צעיר כבן 20 במצב בינוני, עם חבלה בבטן.

קובי רוזן
23:13

בניגוד לדיווחים לא זוהה שיגור מתימן לישראל

22:54

שתי נשים נפצעו קל בתאונה בכביש 40 בין כפר סבא להוד השרון

שתי נשים כבנות 35 נפצעו באורח קל בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 40 בין כפר סבא להוד השרון. צוותי איחוד הצלה העניקו להן טיפול רפואי ראשוני במקום ופינו אותן לבית החולים.

קובי רוזן
22:33

גבר נפצע בינוני בתאונה בפקיעין — רכב התנגש בעמוד

בשעה 20:58 התקבל דיווח למוקד 101 של מד"א על רכב שהתנגש בעמוד ברחוב אלסלאם בפקיעין. צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים למרכז הרפואי לגליל בנהריה גבר כבן 25 במצב בינוני, עם חבלה בגב.

קובי רוזן
22:23

יציל את גוש הימין? המהלך של נתניהו לאיחוד בין בן גביר וסמוטריץ'

מחשש שבצלאל סמוטריץ' ומפלגתו לא תעבור את אחוז החסימה, מה שיוביל להפסד גוש הימין, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם מהלך לאיחוד בין בן גביר לבין סמוטריץ', בתמורה לשריונים של אנשיהם בליכוד (פוליטי)

יוני גבאי
22:15

טראמפ מאיים על איראן: "נמחק תשתית שלמה" ודורש חצי מהנפט

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר בראיון לרשת ABC כי "מי שיש לו את הכוח מנצח. לנו יש את כל הכוח". כשנשאל האם ארה"ב תסייע בשיקום איראן לאחר מכן, טראמפ ענה "כן" והשווה זאת לתוכנית מרשל, אך הוסיף: "אבל נקבל חצי מהנפט שלהם". עוד אמר: "אם אנשים יהיו טיפשים, נגיע למצב שבו נצטרך למחוק תשתית שלמה של אומה".

קובי אטינגר
22:01

סירב להתייאש: סודו של הרבי מליובאוויטש | צפו

זה סיפור תמוה: איך הנס הזה אמור לשכנע את העקשנים שכבר ראו הכל? מדוע שמקל פורח ישכנע אותם יותר מהאדמה שפערה את פיה או מהאש שכילתה את מקטירי הקטורת? המגיד והדרשן הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון בשיעור מרגש לפרשת קרח, לקראת יום ההילולא של הרבי (יהדות)

הרב יוסף יצחק ג'ייקובסון
21:57

חוששים מתגובה חריפה? התירוץ המביך של שר החוץ האיראני על הפלת המסוק האמריקני

שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י התייחס הערב להפלת מסוק הקרב האמריקני מעל מיצרי הורמוז, זאת בצל האיומים של הנשיא טראמפ לתקוף את איראן כתגובה | לדבריו, "כוחות זרים בקרבת הטריטוריה שלנו נמצאים בסיכון מתמיד בגלל טעויות אנוש שלהם, תאונות פשוטות או פוטנציאל להיקלע לאש צולבת" (בעולם)

יוסי נכטיגל
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