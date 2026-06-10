גבר בן 70 במצב אנוש לאחר שנמשה מחוסר הכרה מהים בחיפה

היום חל יומא דהילולא קדישא של הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו זצ"ל | רבבות עולים לציון הקדוש בהר המנוחות כדי להתפלל ולבקש על עם ישראל אצל מורה הוראות ופועל ישועות בישראל | אספנו כאן 10 סגולות נפלאות לכל זמן ועת מתוך כתביו הרבים | "הוא ימליץ טוב בעדנו" (חדשות בארץ)

מנחם גולד