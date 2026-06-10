אישה בת 54 הוכשה הערב (20:42) על ידי נחש צפע בקיבוץ במועצה אזורית עמק יזרעאל. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה למרכז הרפואי צפון-פוריה במצב בינוני עם סימני הכשה.

קובי רוזן