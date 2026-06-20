טראמפ על נתניהו: "לוחם שצריך להכיר בו, אבל צריך להירגע"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כי לא ייגבו אגרות מעבר במצר הורמוז במהלך 60 ימי הפסקת האש. לדבריו, גם לאחר תום התקופה לא ייגבו אגרות, אלא אם כן הן יוטלו על ידי ארה"ב עצמה - כתשלום עבור שירותיה כ"מלאך השומר" של מדינות המזרח התיכון וכהחזר על עלויות העבר, ההווה והעתיד. טראמפ הוסיף: "תודה על תשומת הלב לנושא זה".קובי אטינגר
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נער - בחור ישיבה בן 14.5 נתפס רוכב על קורקינט חשמלי ללא קסדה וללא רישיון • חצה רמזורים באדום וכמעט פגע בהולכי רגל במעבר חצייה | המשטרה: "לא נירתע מפני שיימינג ברשתות" (משטרה)קובי רוזן
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גם הבעל שם טוב הקדוש יצא מיד לדרך, כי רצה להגיע מהר ולקבל מוקדם כפי הרגלו את השבת הקדושה, והצליח לעבור את הדרך במהירות כיון שהיו לו סוסים טובים | סיפור חסידי למוצ"ש (חסידים)ורד שאלתיאל
גורמים בכירים בקואליציה לוחצים על ראש הממשלה לפזר את הכנסת כבר השבוע • אזהרה: 'ככל שתתעכב, החקיקה החרדית תיפגע בך' | נתניהו טרם החליט (חדשות חרדים)קובי אטינגר
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