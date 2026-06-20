משמרות המהפכה האיראנים הודיעו כי אינם מחויבים עוד להתחייבויות הקשורות לפתיחת נתיבי השיט. הארגון מודיע על המשך סגירת מצר הורמוז בפני כלי שיט הקשורים לישראל ולתומכיה עד להודעה חדשה. לפי ההודעה, הצעד הוא חלק מהזכות הלגיטימית להגן על הביטחון האזורי ומתוך תמיכה בהתנגדות. משמרות המהפכה הזהירו כי כל ניסיון להפר את ההחלטה ייענה בתקיפות, והטילו על ישראל וארה"ב את האחריות להשלכות.

קובי אטינגר