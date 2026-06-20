הותר לפרסום: סמ"ר ליאב כבביה הי"ד נפל בקרבות בדרום לבנון

הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל נוסף מפיצוץ הטנק בלילה שבין חמישי לשישי: סמ"ר ליאב כבביה, בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל'. כבביה נפל בקרב בדרום לבנון.כיכר השבת
דובר צה"ל התיר כעת לפרסום את שמו של הלוחם שנפל בקרבות עם חיזבאללה • סמ"ר ליאב כבביה בן 20 מהוד השרון, לוחם שריון בגדוד 52 | באותו אירוע נפלו שלושה לוחמים נוספים (צבא וביטחון)כיכר השבת
אחמד ושאח שימש כצלם בערוץ הקטרי בשנים האחרונות • במקביל קידם מתווי צליפה נגד כוחות צה"ל ברצועה | אחיו חוסל באפריל כמחבל מרכזי בייצור רקטות (צבא וביטחון)כיכר השבת
צה"ל תקף היום במרכז רצועת עזה וחיסל את אחמד סמיר מחמד ושאח, פעיל צליפה בזרוע הצבאית של חמאס ששימש במקביל כצלם של אל-ג'זירה. ושאח חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר לצד שני מחבלים נוספים. לפי צה"ל, ושאח קידם בתקופה האחרונה מתווי צליפה ופעולות טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. אחיו, מחמד סמיר מחמד ושאח, מחבל מרכזי במטה ייצור הרקטות של חמאס שפעל גם הוא במסווה של עיתונאי אל-ג'זירה, חוסל באפריל.ב. ניסני
הראשון לציון הגר"י יוסף יצא במתקפה חריפה נגד היועצת המשפטית גלי בהרב מיארה אותה כינה 'איזבל מרשעת' והאשים אותה במעצרי לומדי התורה | הראש"ל התייחס להתהפכות של הנשיא טראמפ על מדינת ישראל וטען כי מדובר בתוצאה של רדיפת לומדי התורה | על אלימות השוטרים בהפגנות 'הפלג': "יש שוטרים שמושפעים מהאיזבל הזו ונותנים מכות" • צפו במתקפה (חרדים)ישי כהן
משמרות המהפכה האיראנים הודיעו כי אינם מחויבים עוד להתחייבויות הקשורות לפתיחת נתיבי השיט. הארגון מודיע על המשך סגירת מצר הורמוז בפני כלי שיט הקשורים לישראל ולתומכיה עד להודעה חדשה. לפי ההודעה, הצעד הוא חלק מהזכות הלגיטימית להגן על הביטחון האזורי ומתוך תמיכה בהתנגדות. משמרות המהפכה הזהירו כי כל ניסיון להפר את ההחלטה ייענה בתקיפות, והטילו על ישראל וארה"ב את האחריות להשלכות.קובי אטינגר
צעיר כבן 24 נפצע אנוש בהתנגשות עם רכב פרטי בתאונה שהתקיימה בכביש 4 סמוך לאלוף שדה • צוותי החירום נלחמו על חייו במשך זמן רב | מותו נקבע בבית החולים (בארץ)בני סולומון
ילד בן 8 שרכב על קורקינט חשמלי נפצע בינוני בתאונה עם רכב ברחוב אבו נאר בבאקה אל-גרביה. צוותי איחוד הצלה העניקו לילד טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים הלל יפה. נהגת הרכב, כבת 28, נפצעה קל וקיבלה סיוע רפואי.קובי רוזן
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