התחזית: רגיל לעונה, לצד אזהרה חמורה מפני עומסי חום כבדים

שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו 4 חשודים ב-4 אירועי פריצה שונים • אחד מהם נתפס כשממלא מזוודה בציוד יקר במשרד | מבצע ממוקד נגד עבירות רכוש (משטרה)דניאל הרץ
אישה בת 74 נפצעה קשה הבוקר (09:13) בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 5 סמוך למחלף ירקון. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים בלינסון במצב קשה, כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית.קובי רוזן
נהגת רכב בת 74 נפצעה קשה בתאונה בכביש 5 סמוך למחלף ירקון. התאונה אירעה במעורבות משאית. חובש איחוד הצלה זאבי פישמן העניק לה סיוע רפואי ראשוני בזירה, והיא פונתה לבית החולים בלינסון במצב קשה.קובי רוזן
לוחמי מג"ב זיהו גור צבוע מבוהל שנפל לתעלת ניקוז סמוך לקו התפר • פקח רשות הטבע חילץ אותו והשיב למאורה | "בלעדיהם היה מסיים את חייו בתעלה" | צפו בתיעודים (חדשות בארץ)מישאל לוי
חצר הקודש צאנז לבשה חג: אלפי חסידים, אדמו"רים ורבנים נהרו לנתניה לשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מצאנז • הבקשה המרגשת של הרבי בעיצומה של קבלת הפנים להעתיר עבור האדמו"רים הזקוקים לישועה • וגם, מדוע שונה המנהג המסורתי במיקום במת הריקודים? • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק מכל רגעי ההוד הנעלים (חסידים)חיים רוזנבוים
במהלך פעילות מבצעית של יחידת אתג"ר סמוך למחסום רנתיס נעצר קטין בן 15 שנסע ברכב שנגנב מהעיר מודיעין.קובי רוזן
דממה של 1:30 בלילה נשברה בבת אחת, כשמיליוני טלפונים החלו להשמיע התרעות חירום | בתוך דקות המדינה כולה התעוררה לסיפור מתיחה בכלל לא מצחיק (חדשות בעולם)דני שפיץ
בזמן שאתם קוראים את השורות האלה, אחת המכונות המדעיות השאפתניות ביותר משייטת בשקט על פני המים | טלסקופ החלל "ננסי גרייס רומן", היורש של האבל, עשוי לשנות את כל מה שאנו יודעים על היקום ועל המציאות עצמה (חדשות בעולם)דני שפיץ
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