כיכר השבת
מבזקעשרות עובדים נותרו ללא שכר

אחרי מותו הטראגי של המו"ל: בית המשפט הורה על סגירת העיתון החרדי הנפוץ

הקלה לעשרות העובדים שנשארו ללא מענה: בית המשפט נעתר לבקשתם של כ-75 מעובדי רשת "קו עיתונות" והורה על פירוק החברות | בעקבות ההחלטה, הוגשו תביעות לביטוח הלאומי לצורך תשלום שכרם שלא שולם מאז פטירתו של הבעלים (משפט)

אילוסטרציה | צילום: צילום: נתי שוחט, פלאש 90
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

10:17

אחרי מספר פריצות לדירות ומסעדות בתל אביב: נתפסו ארבעה חשודים

שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו 4 חשודים ב-4 אירועי פריצה שונים • אחד מהם נתפס כשממלא מזוודה בציוד יקר במשרד | מבצע ממוקד נגד עבירות רכוש (משטרה)

דניאל הרץ
10:16

אישה בת 74 נפצעה קשה בתאונה בכביש 5

אישה בת 74 נפצעה קשה הבוקר (09:13) בתאונת דרכים בין משאית לרכב פרטי בכביש 5 סמוך למחלף ירקון. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי במקום ופינו אותה לבית החולים בלינסון במצב קשה, כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית.

קובי רוזן
10:16

נהגת בת 74 נפצעה קשה בתאונה עם משאית בכביש 5

נהגת רכב בת 74 נפצעה קשה בתאונה בכביש 5 סמוך למחלף ירקון. התאונה אירעה במעורבות משאית. חובש איחוד הצלה זאבי פישמן העניק לה סיוע רפואי ראשוני בזירה, והיא פונתה לבית החולים בלינסון במצב קשה.

קובי רוזן
10:07

גור צבוע נפל לתעלה - במיקום ביטחוני | צפו בתיעודים מהחילוץ הדרמטי

לוחמי מג"ב זיהו גור צבוע מבוהל שנפל לתעלת ניקוז סמוך לקו התפר • פקח רשות הטבע חילץ אותו והשיב למאורה | "בלעדיהם היה מסיים את חייו בתעלה" | צפו בתיעודים (חדשות בארץ)

מישאל לוי
10:06

החתן העילוי מלונדון וה'מצווה טאנץ' על במת המזרח; תיעוד ענק משמחת בית צאנז

חצר הקודש צאנז לבשה חג: אלפי חסידים, אדמו"רים ורבנים נהרו לנתניה לשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מצאנז • הבקשה המרגשת של הרבי בעיצומה של קבלת הפנים להעתיר עבור האדמו"רים הזקוקים לישועה • וגם, מדוע שונה המנהג המסורתי במיקום במת הריקודים? • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק מכל רגעי ההוד הנעלים (חסידים)

חיים רוזנבוים
09:43

נעצר קטין בן 15 ברכב גנוב סמוך למחסום רנתיס

במהלך פעילות מבצעית של יחידת אתג"ר סמוך למחסום רנתיס נעצר קטין בן 15 שנסע ברכב שנגנב מהעיר מודיעין.

קובי רוזן
09:35

'הגענו': מיליונים הוקפצו בלילה בעקבות התראה על פלישת חייזרים

דממה של 1:30 בלילה נשברה בבת אחת, כשמיליוני טלפונים החלו להשמיע התרעות חירום | בתוך דקות המדינה כולה התעוררה לסיפור מתיחה בכלל לא מצחיק (חדשות בעולם)

דני שפיץ
09:14

התמונות שאי אפשר להציג באף מסך: נאס"א מציגה את השלב הבא בחקר החלל

בזמן שאתם קוראים את השורות האלה, אחת המכונות המדעיות השאפתניות ביותר משייטת בשקט על פני המים | טלסקופ החלל "ננסי גרייס רומן", היורש של האבל, עשוי לשנות את כל מה שאנו יודעים על היקום ועל המציאות עצמה (חדשות בעולם)

דני שפיץ
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר