"אין לו משפחה בארץ": קריאה להשתתף בהלוויית החייל הבודד שנפל בלבנון

בזמן שאתם קוראים את השורות האלה, אחת המכונות המדעיות השאפתניות ביותר משייטת בשקט על פני המים | טלסקופ החלל "ננסי גרייס רומן", היורש של האבל, עשוי לשנות את כל מה שאנו יודעים על היקום ועל המציאות עצמה (חדשות בעולם)

דני שפיץ