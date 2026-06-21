התמונות שאי אפשר להציג באף מסך: נאס"א מציגה את השלב הבא בחקר החלל

צה"ל חיסל השבוע בדרום רצועת עזה את המחבלים חסין קדרה ומחמד פרא, שפעלו בתשתית להעברת כספים לחמאס. קדרה, ראש התשתית, וחבריו סייעו בהעברת יותר מחצי מיליארד שקלים לזרוע הצבאית של חמאס באמצעות רשת של עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה ובעזה. הכספים שימשו לתשלום משכורות למחבלים ומימון פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, תוך הפרה של הסכם הפסקת האש.

ב. ניסני