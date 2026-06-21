כיכר השבת
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בראשות האדמו"רים; הרבי מביאלה ריתק את הקהל במעמד האדיר בסערט ויז'ניץ

בחצר הקודש סערט ויז'ניץ התקיים מעמד אדיר לכבודה של תורה בראשות גלריית אדמו"רים ורבנים שנהרו לפאר את שמחת התורה של רשת הכוללים 'מבצר התורה' • האדמו"ר מביאלה והאדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ הגיעו לחגוג לצאצאיהם חתני השמחה • מה סיפר הנגיד שפילס את הדרך ללומדים? • צפו בתיעוד (חסידים)

מעמד כבוד התורה בסערט ויז'ניץ | צילום: צילום: א. אייזנבאך
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קובי רוזן
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בראשות האדמו"רים; הרבי מביאלה ריתק את הקהל במעמד האדיר בסערט ויז'ניץ | כיכר השבת