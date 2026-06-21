הוטלה עליו משימה חשאית: ראש הישיבה מלונדון התבקש לבית עולמו

מורה בתלמוד תורה בבני ברק הודה בהכאת תלמידים, הושעה ליום אחד וחזר ללמד | אמא של אחד הילדים לכיכר השבת: "פחדתי קצת אבל דיברתי עם המנהל, מקווה שיטפלו בזה" (בארץ)משה בשן
בית המשפט המחוזי דחה תביעה נגד "פרש פוד", חברה בת של רמי לוי, וקבע כי הרוכשת אינה אחראית לחובות עבר של רשת שקרסה. השופטת הבהירה את ההבדל הקריטי בין מיזוג עסקי לרכישת נכסים בלבד (חוק ומשפט)דניאל הרץ
בלב הנופים הפראיים של דרום אוסטרליה מסתתר מופלא | כאן, כביש עפר צר חוצה בין שני עולמות מנוגדים: כחול עמוק וצלול מצד אחד, וורוד מסטיק מהפנט ובלתי נתפס מצד שני (חדשות בעולם)דני שפיץ
קהל מכובד בראשות רבנים ואישי ציבור בולטים, נטלו חלק בשמחת בר המצווה לנינו של הגאון רבי יצחק כהן, רבה של שכונת 'שמואל הנביא' בירושלים, חתן המצוות בן לנכדו ר' יצחק כהן (חרדים)חיים רוזנבוים
שר הביטחון מסר כי לא הייתה מגבלה על הכוחות בלבנון | לדבריו, צה"ל סיכל מחבלים רבים ופגע בתשתיות טרור | "שמירת חיי חיילינו בעדיפות עליונה" (צבא וביטחון)כיכר השבת
שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר כי לא הייתה ואין מגבלה על חיילי צה"ל בלבנון לפעול להסרת איומים. לדבריו, בעקבות הפגיעה בכוחות צה"ל הגיב בעוצמה רבה, סיכל מספר רב של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות. כ"ץ הדגיש כי כל הישגי צה"ל במערכה בלבנון נשמרים, כאשר כוחות צה"ל פרושים באזור הביטחון בקו הצהוב ופועלים משם נגד מחבלים ותשתיות. "כפי שרה"מ בנימין נתניהו ואני הבהרנו: ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון", הדגיש שר הביטחון.כיכר השבת
חיל האוויר האמריקני מגדיל פי 2.5 את תוכנית רכש מטוסי ה-F-15EX • המטוס ישא 13 טון חימוש ויפעל לצד החמקנים | שינוי תפיסתי בלוחמה האווירית (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
גבר בן 22 נפגע הבוקר (11:56) מרכב בעת שהלך ברגל בדרך השבעה בחולון. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
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