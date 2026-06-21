צה"ל מנקה את יו"ש: 11,500 פעולות ו-1,770 עצורים בחצי שנה

בישראל קיימת תמימות דעים לגבי אי-נסיגה מדרום לבנון והחזקת השטח שמצפון לקו הצהוב | עם זאת, בדרג המדיני מוכנים לשמוע על נסיגה מסוימת תחת תנאים קשוחים | ישראל אינה רואה את עצמה מחויבת להסכם טראמפ בכל הנוגע ללבנון (חדשות)יוסי נכטיגל
הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נכנס היום לדרום לבנון והתייחס למספר סוגיות, כולל הפסקת האש השבירה מול האיראנים וחיזבאללה | בדבריו התייחס הרמטכ"ל ברמז לביקורת שנשמעת בימים האחרונים על כיבוש אזורים שאין בהם עניין ביטחוני מובהק | הדברים המלאים (ביטחוני)ב. ניסני
אחרי יותר מ-18 מיליון, השר בן גביר מגיב לסערה הבינלאומית שעורר הפוסט שלו על לבנון: "כתבתי 'לבנוניות' לא בטעות. ממשלת לבנון גם אחראית" | הפוסט שעורר סערה עדיין מופיע ברשת X אולם מסומן כי "מפר את הכללים" של הרשת החברתית (בעולם)יוני גבאי
הנשיא טראמפ התייחס למזכר ההבנות עם איראן וציין כי 19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו אתמול מהמפרץ הפרסי כתוצאה מהמזכר. "יש לי חלון זמן של 60 יום. לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה", אמר.קובי אטינגר
שוטרי מחוז ירושלים עצרו היום שלושה חשודים קטינים, תושבי מזרח ירושלים, בחשד לתקיפת מספר קטינים בעת שהתפללו בכותל הקטן. התקיפה זוהתה על ידי תצפיתני מבט 2000. החשודים הועברו לחקירה במרחב דוד, ובית המשפט הורה על הארכת מעצרם.קובי רוזן
הקיר החל לשקוע, אך השכנים נמנעו מלשלם וטענו כי מדובר באחריות ועד הבית. המפקחת על המקרקעין קבעה כי החצרות בבעלות פרטית והטילה על הסרבנים לשלם הוצאות משפט כבדות ליתר השכנים ולוועד הבית שנאלץ להיגרר להליך (חוק ומשפט)דניאל הרץ
טיסה של ענקית התעופה יונייטד איירליינס שהייתה בדרכה למינכן ביצעה נחיתת חירום בשדה התעופה הבין-יבשתי ג'ורג' בוש ביוסטון עקב שריפה שפרצה במנוע הימני מיד לאחר ההמראה | נוסעים דיווחו ששמעו רצף של 15 פיצוצים חזקים ועקביים שהורגשו בתא הנוסעים כאשר להבות פרצו מהכנף הימנית (תעופה)איציק אברהם
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