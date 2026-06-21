אחרי יותר מ-18 מיליון, השר בן גביר מגיב לסערה הבינלאומית שעורר הפוסט שלו על לבנון: "כתבתי 'לבנוניות' לא בטעות. ממשלת לבנון גם אחראית" | הפוסט שעורר סערה עדיין מופיע ברשת X אולם מסומן כי "מפר את הכללים" של הרשת החברתית (בעולם)

יוני גבאי