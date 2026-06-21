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אש קודש בביתר; אלפים נהרו לשבת ההתעלות בצילו של רבי אלימלך • תיעוד ענק

התרגשות עצומה בביתר עילית שזכתה לשבת התעלות מרוממת בצל המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן | מעמדי ההוד התקיימו בבית המדרש 'מתמידים' בראשות הגאון רבי מרדכי מינצברג, אלפים נהרו במהלך כל השבת, ובעידן רעווא דרעווין הרחיב המשפיע בטיש סעודה שלישית אל תוך הלילה, כשלאחר זמן ר"ת הובאו כלי זמר לטיש | ארי קופרשטוק מגיש תיעוד ענק (חסידים)

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן בשבת בביתר | צילום: צילום: ארי קופרשטוק
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דניאל הרץ
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