לקרוא ולא להאמין: הנאום השקרי של ואנס לאיראנים - מול המצלמות

שלושה ישראלים נהרגו הלילה בהתרסקות מטוס קל באזור מיוער במדינת מרילנד, פחות מ-30 ק"מ ממזרח לבירה וושינגטון | כוחות ההצלה הגיעו לזירה בעקבות התרעה אוטומטית שנשלחה ממכשיר אייפון של אחד הנוסעים | גורמים רשמיים מעריכים כי ייתכן שמדובר בטיסת אימון | אין ניצולים באירוע (תעופה)איציק אברהם
בישראל קיימת תמימות דעים לגבי אי-נסיגה מדרום לבנון והחזקת השטח שמצפון לקו הצהוב | עם זאת, בדרג המדיני מוכנים לשמוע על נסיגה מסוימת תחת תנאים קשוחים | ישראל אינה רואה את עצמה מחויבת להסכם טראמפ בכל הנוגע ללבנון (חדשות)יוסי נכטיגל
הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר נכנס היום לדרום לבנון והתייחס למספר סוגיות, כולל הפסקת האש השבירה מול האיראנים וחיזבאללה | בדבריו התייחס הרמטכ"ל ברמז לביקורת שנשמעת בימים האחרונים על כיבוש אזורים שאין בהם עניין ביטחוני מובהק | הדברים המלאים (ביטחוני)ב. ניסני
אחרי יותר מ-18 מיליון, השר בן גביר מגיב לסערה הבינלאומית שעורר הפוסט שלו על לבנון: "כתבתי 'לבנוניות' לא בטעות. ממשלת לבנון גם אחראית" | הפוסט שעורר סערה עדיין מופיע ברשת X אולם מסומן כי "מפר את הכללים" של הרשת החברתית (בעולם)יוני גבאי
הנשיא טראמפ התייחס למזכר ההבנות עם איראן וציין כי 19 מיליון חביות נפט גולמי יצאו אתמול מהמפרץ הפרסי כתוצאה מהמזכר. "יש לי חלון זמן של 60 יום. לאחר מכן אני יכול לעשות כל מה שארצה", אמר.קובי אטינגר
שוטרי מחוז ירושלים עצרו היום שלושה חשודים קטינים, תושבי מזרח ירושלים, בחשד לתקיפת מספר קטינים בעת שהתפללו בכותל הקטן. התקיפה זוהתה על ידי תצפיתני מבט 2000. החשודים הועברו לחקירה במרחב דוד, ובית המשפט הורה על הארכת מעצרם.קובי רוזן
הקיר החל לשקוע, אך השכנים נמנעו מלשלם וטענו כי מדובר באחריות ועד הבית. המפקחת על המקרקעין קבעה כי החצרות בבעלות פרטית והטילה על הסרבנים לשלם הוצאות משפט כבדות ליתר השכנים ולוועד הבית שנאלץ להיגרר להליך (חוק ומשפט)דניאל הרץ
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