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הרבה בחיידר הפעיל אלימות נגד ילדים | שיחות בין ארה"ב לאיראן בשווייץ • צפו

שישה לוחמי צה"ל הובאו למנוחות לאחר הקרבות בדרום לבנון | עימות חריף בבג"ץ סביב הוועדה לבחירת שופטים | ר' משה הלל הירש קורא לאברכים ללמוד בתענית דיבור |  | סוף טוב: גור צבוע חולץ והתאחד עם אמו | סערה בבני ברק בעקבות מקרה אלימות בתלמוד תורה | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי: אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

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מבזקים נוספים

20:42

גראהם: "שוחחתי עם טראמפ ביום שישי במשך 4.5 שעות" - זה מה שיצא לנו מהפגישה

לינדזי גראהם, הסנאטור המקורב ביותר לישראל בסנאט שנחשב גם לאיש אמונו של הנשיא טראמפ אמר כי שוחח ביום שישי עם נשיא ארה"ב במשך שעות ארוכות | כך הוא רואה את ההמשך מכאן, לאחר החתימה על מזכר ההבנות (מדיני)

ישראל גראדווהל
20:32

רוכב אופנוע בן 20 נפגע מרכב בירושלים

צעיר כבן 20 נפגע הערב (19:37) מרכב בעת שרכב על אופנוע סמוך ליער ליפתא בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בגפיים התחתונות ובפנים.

קובי רוזן
20:32

נפטרה אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחיות לשעבר

נפטרה אילנה כהן, שכיהנה בעבר כיו"ר הסתדרות האחיות והאחים. שר הבריאות חיים כץ: "אילנה הייתה אשת ציבור מסורה ופורצת דרך, ממובילות העבודה המאורגנת בישראל, שהובילה במשך שנים את ציבור האחיות והאחים במדינת ישראל". מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב: "אילנה כהן הייתה עמוד תווך של מערכת הבריאות. היא הנהיגה את האחיות והאחים ביד רמה, תוך שילוב נדיר של נחישות מקצועית ורגישות אנושית יוצאת דופן". האחות הראשית הארצית ד"ר שושי גולדברג: "אילנה הייתה מגדלור של מקצוע האחיות בישראל, אשת חזון שהובילה שינויים היסטוריים מתוך אהבת אדם ואהבת המקצוע".

יוסי נכטיגל
20:26

התלמידים ב'קפלן' הפתעו: רה"י התחיל למסור את השיעור - ביידיש | מעייריב

החרדים נבגדים שוב ושוב - ונתניהו חוגג כל הדרך אל הקלפי | הבקשה החריגה של הגרמ"ה הירש - שתשפיע ישירות על האברכים | מנכ"ל משרד הפנים לא עושה הנחות: מסרב לעיריית רמת השרון לחלל שבת | האדמו"ר הירושלמי בביקור בת"ת הבני ברקי: "הכוח שלכם שובר עולמות" | נחת בבוקר ומסר שיעור בצהריים: המסירות של רה"י הגר"ב שרייבר שהדהים את עולם התורה (מעייריב)

איצלה כץ
20:21

זעזוע בבני ברק: בית הכנסת חולל בצורה מחפירה - ראש בהמה הושלך במקום

מתפללי קהילת 'נרו יאיר' גילו הבוקר מראות קשים בבית המדרש • ראש גוויה של בהמה ועוף מת הושלכו במרכז המקום | המשטרה פתחה בחקירה מואצת (חרדים)

חזקי שטרן
20:19

הישג אדיר: GPT הצליח לפענח 18 מחלות נדירות שלא זוהו עד כה

מחקר חדש חושף כיצד שימוש בבינה מלאכותית מתקדמת מסייע לרופאים לפתור מקרים רפואיים מורכבים במיוחד - ומעניק תקווה חדשה למיליוני חולים ברחבי העולם (בריאות)

אבישי לוי
20:09

רשת הענק סגרה שתי תחנות; ואז הופיעו מודעות ה"צניעות"

תושבי בני ברק זימנו את בעלי הרשת לדין תורה בגין רעש וחסימות • מודעות מחאה האשימו ביצירת 'מכשולי צניעות חמורים' | הרשת מודה: 'הבעיה בשטחים ציבוריים' (חרדים)

יאיר טוקר
20:00

בית מלון מתחת לאדמה: צה"ל חושף מנהרה של חיזבאללה - כך היא נראית מבפנים 

צה"ל הודיע כי חשף מנהרת ענק של חיזבאללה בדרום לבנון | דובר צה"ל פרסם תיעודים מתוך המנהרה שנחצבה באבן | במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן', והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה (צבא) 

יוני גבאי
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