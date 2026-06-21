זעזוע בבני ברק: בית הכנסת חולל בצורה מחפירה - ראש בהמה הושלך במקום

מזכ"ל חזבאללה נעים קאסם נאם במועצת העאשוראא' והצהיר כי ישראל תקרוס מבפנים ולא תישאר על אדמת לבנון. קאסם טען שאיראן יצאה חזקה יותר למרות הקורבנות והוכיחה שאינה מוותרת על זכויותיה. לדבריו, הפסקת אש שמעניקה לישראל חופש פעולה היא המשך תוקפנות, והפסקת אש אמיתית פירושה עצירה מלאה באוויר, ביבשה ובים. קאסם קרא לממשלת לבנון לנצל את סגירת מצר הורמוז ככלי לחץ רב-עוצמה. לטענתו, אם טראמפ יחליט לכפות את עמדתו על נתניהו, הוא יציית בעל כורחו. "רק טיפש חושב שטראמפ אינו מסוגל לעצור את ישראל", אמר.

קובי אטינגר