צעיר כבן 20 נפגע הערב (19:37) מרכב בעת שרכב על אופנוע סמוך ליער ליפתא בירושלים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בגפיים התחתונות ובפנים.קובי רוזן
נפטרה אילנה כהן, שכיהנה בעבר כיו"ר הסתדרות האחיות והאחים. שר הבריאות חיים כץ: "אילנה הייתה אשת ציבור מסורה ופורצת דרך, ממובילות העבודה המאורגנת בישראל, שהובילה במשך שנים את ציבור האחיות והאחים במדינת ישראל". מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן טוב: "אילנה כהן הייתה עמוד תווך של מערכת הבריאות. היא הנהיגה את האחיות והאחים ביד רמה, תוך שילוב נדיר של נחישות מקצועית ורגישות אנושית יוצאת דופן". האחות הראשית הארצית ד"ר שושי גולדברג: "אילנה הייתה מגדלור של מקצוע האחיות בישראל, אשת חזון שהובילה שינויים היסטוריים מתוך אהבת אדם ואהבת המקצוע".יוסי נכטיגל
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צה"ל הודיע כי חשף מנהרת ענק של חיזבאללה בדרום לבנון | דובר צה"ל פרסם תיעודים מתוך המנהרה שנחצבה באבן | במהלך הפעילות, חוסלו יותר מ-20 ממחבלי ארגון הטרור חיזבאללה, מתוכם יותר מ-10 מחבלים מיחידת 'כוח רדואן', והושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, ביניהן עמדות תצפית ומחסני אמצעי לחימה (צבא)יוני גבאי
מזכ"ל חזבאללה נעים קאסם נאם במועצת העאשוראא' והצהיר כי ישראל תקרוס מבפנים ולא תישאר על אדמת לבנון. קאסם טען שאיראן יצאה חזקה יותר למרות הקורבנות והוכיחה שאינה מוותרת על זכויותיה. לדבריו, הפסקת אש שמעניקה לישראל חופש פעולה היא המשך תוקפנות, והפסקת אש אמיתית פירושה עצירה מלאה באוויר, ביבשה ובים. קאסם קרא לממשלת לבנון לנצל את סגירת מצר הורמוז ככלי לחץ רב-עוצמה. לטענתו, אם טראמפ יחליט לכפות את עמדתו על נתניהו, הוא יציית בעל כורחו. "רק טיפש חושב שטראמפ אינו מסוגל לעצור את ישראל", אמר.קובי אטינגר
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