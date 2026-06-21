פיקוד העורף מודיע: ממחר ב-06:00 יוסרו ההגבלות בקו העימות

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מבזקים נוספים

23:28

כוחות צה"ל שולטים במתחם תת קרקעי מבוצר של חיזבאללה - זה מה שנשקל במערכת הביטחון

בימים אלה פועלים כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר- מדרום לנבטייה, במתחם שבו חיזבאללה בנה במשך 20 שנה מתחת לאדמה מפקדה מבוצרת, ועל פי הערכות מאחסן במקום טילים בליסטים תוצרת איראן | אלא שבמערכת הביטחון שוקלים לאפשר לצבא לבנון להשתלט על המתחם, במה שעשוי לשמש כמבחן ליכולתו ולנכונותו לפעול נגד חיזבאללה באופן גלוי (צבא)

ב. ניסני
23:15

"התפרש באופן שגוי": נשיא סוריה מתנער מדברי טראמפ על מלחמתו בחיזבאללה

למרות הצעת טראמפ להעביר את האחריות לפירוק חיזבאללה מנשקו לידי סוריה, הערב דחה הנשיא הסורי את הרעיון על הסף והבהיר כי דמשק עשויה לסייע רק בדרכים חיוביות, לא באמצעות מלחמה ולא תחת חסות סורית על לבנון (העולם הערבי)

בני סולומון
23:01

לא יוצא לגמלאות: המטוס הנשיאותי האגדי של ארה"ב ימשיך לטוס לצד היורש החדש

למרות הודעות פרידה מרגשות מצד בכירים בבית הלבן, מטוס ה-Air Force One הוותיק לא נשלח למוזיאון | במקום זאת, הוא צפוי להמשיך לשרת את נשיא ארצות הברית לצד מטוס ה-747 החדש והמפואר שנתרם על ידי קטאר, עד להגעת הדור הבא של המטוסים הנשיאותיים ב-2028 (בעולם)

אבישי לוי
23:00

"פיצוץ פנימי במפעל תעשייתי, ללא נפגעים או נזק"

22:56

הסערה סביב סגירת נקודת ״משנת יוסף": מתברר כי רב קהילה עומד מאחורי המהלך

בני ברק סוערת לאחר שרשת 'משנת יוסף', המפעילה קרן צרכנות פופולרית עם עשרות נקודות מכירה וחלוקה ברחבי הארץ, נאלצה בתוך שבוע אחד לסגור שתי תחנות מרכזיות בעיר | הערב אנו חושפים כי כי הרב דוד שרייבר, מרבני קהילה הסמוכה למקום, היה בין הגורמים שפעלו מול הנהלת הקרן בנושא | כל הפרטים (חרדים)

חזקי שטרן
22:50

דיווחים על פיצוצים שנשמעו בדוחא בירת קטאר

22:31

גבר בן 45 נפצע קשה בלוד ופונה לבית חולים

גבר כבן 45 נפצע הערב (21:40) באורח קשה ברחוב אלי כהן בלוד. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים שמיר-אסף הרופא במצב קשה, כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות.

קובי רוזן
22:31

נשיא סוריה מכחיש דברי טראמפ על כניסת צבא סוריה ללבנון

נשיא סוריה אחמד א-שרע הבהיר כי דברי הנשיא טראמפ על כניסה אפשרית של צבא סוריה ללבנון לפירוק חזבאללה מנשקו אינם נכונים והובנו שלא כראוי. א-שרע הוסיף שהוא מוכן לשבת עם חזבאללה לשולחן המשא ומתן, וציין כי ללבנון מגיע עתיד שונה מהעבר של סוריה.

קובי אטינגר
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