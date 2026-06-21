"התפרש באופן שגוי": נשיא סוריה מתנער מדברי טראמפ על מלחמתו בחיזבאללה

למרות הודעות פרידה מרגשות מצד בכירים בבית הלבן, מטוס ה-Air Force One הוותיק לא נשלח למוזיאון | במקום זאת, הוא צפוי להמשיך לשרת את נשיא ארצות הברית לצד מטוס ה-747 החדש והמפואר שנתרם על ידי קטאר, עד להגעת הדור הבא של המטוסים הנשיאותיים ב-2028 (בעולם)

אבישי לוי