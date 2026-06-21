כיכר השבת
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טרגדיה בחב"ד: השליח שהקים אימפריה במיליוני דולרים נפטר בגיל 43

אבל כבד בעולם השליחות של חב"ד עם פטירתו בדמי ימיו של השליח הרב שמואל אלטיין ז"ל, בגיל 43 בלבד, לאחר התמודדות ממושכת עם מחלה קשה |  שגדל וחונך על ברכי השליחות בעיר וויניפג שבקנדה, ושב אליה ברבות השנים יחד עם רעייתו, הקים בה מרכז יהודי מפואר בעלות מיליוני דולרים | קווים לדמותו (דיין האמת)

הרב אלטיין
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מבזקים נוספים

23:27

ארבעה רפובליקנים הצביעו עם הדמוקרטים — הסנאט דורש לסיים את המלחמה

הסנאט האמריקאי קיבל החלטה הדורשת לסיים את המלחמה או לקבל את אישורו לחידושה, לאחר שארבעה רפובליקנים הצביעו יחד עם הדמוקרטים. להחלטה אין תוקף מעשי, אך מדובר במרד ראשון במפלגה הרפובליקנית נגד טראמפ.

כיכר השבת
23:15

מפלה לטראמפ: הסנאט אישר חוק נגד המלחמה באיראן לאחר מרד רפובליקני

הסנאט האמריקני אישר החלטת סמכויות מלחמה נגד טראמפ בנושא איראן | ארבעה רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים בהצבעה היסטורית (בעולם)

אריה רוזן
23:05

צה"ל תקף 3 מטרות ברצועת עזה בשעתיים האחרונות

מטוסי קרב של צה"ל תקפו בשעתיים האחרונות שלוש מטרות ברחבי רצועת עזה, לאחר התרעות פינוי (הקש בגג) בכל המקרים. התקיפות בוצעו על מבנים באזור אלעטאטרה בצפון הרצועה, בשכונת תפאח במזרח העיר עזה, ובשכונת שיח' עג'לין בדרום מערב העיר עזה.

קובי אטינגר
22:41

גבר במצב קשה לאחר עקיצת עקרב בערד

גבר בן 44 פונה לבית החולים סורוקה במצב קשה לאחר שנעקץ על ידי עקרב בערד. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 21:40, לאחר שהגבר הובא למרפאה מקומית. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים עם סימני עקיצת עקרב.

קובי רוזן
22:34

לקראת מחאת הענק הצפויה: הוועדה המארגנת פרסמה רשימת הוראות לנהגים

הוועדה המארגנת פרסמה הנחיות מפורטות למשתתפי מסע המחאה: נסיעה במהירות 50 קמ"ש, תיאום עם המשטרה והיערכות לעומסי תנועה כבדים בצירים מרכזיים (בארץ)

כיכר השבת
21:44

שני פצועים בינוני בתאונת דרכים בצומת ברכיה

שני בני אדם כבני 40 (גבר ואישה) נפצעו במצב בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 35 בצומת ברכיה. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן הם פונו לבית החולים.

קובי רוזן
21:38

הולך רגל בן 68 נפגע מרכב בכפר מיסר ופונה במצב בינוני

הולך רגל בן 68 נפגע מרכב בכפר מיסר. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 20:30. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב"ם במצב בינוני עם חבלת ראש.

קובי רוזן
21:31

שביתה ראשונה איי פעם במערכת החינוך החרדית? איום דרמטי של 6 מנהלי רשתות הענק

מכתב 150 גננות מרשת הגנים של אגו"י היווה את סנונית הפתיחה למאבק שנפתח במודיעין עילית וביתר עילית - ועשוי להתפתח ולהתרחב לכלל הריכוזים החרדים | מנהלי רשתות הגנים הגדולות במגזר מצטרפים למאבק בטענות קשות על התנהלות משרד החינוך שלטענתם - מוביל מצב אבסורדי בו ככל שהגננת ותיקה יותר ומקצועית יותר - כך סיכויי הפיטורין שלה גבוה יותר (חרדים)

מיקי ברון
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