כיכר השבת
מבזקניסו להצית את היישוב

צה"ל: חוסלו שני מחבלים שיידו בקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור שבחטיבת עציון

סיכום חצי שנתי באיו"ש | צילום: צילום: דובר צה"ל
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מבזקים נוספים

00:10

יחידה 636 חיסלה שני מחבלים שיידו בקבוקי תבערה לעבר כרמי צור

לוחמי יחידה 636 חיסלו שני מחבלים וניטרלו שלישי במהלך מארב ליד היישוב כרמי צור בחטיבת עציון. המחבלים הציתו צמיגים ויידו בקבוקי תבערה לעבר היישוב. אין נפגעים לכוחות צה"ל. כוחות צה"ל מבצעים סריקות אחר מחבלים נוספים, ולוחמי אש פועלים לכיבוי שריפה שהתלקחה במרחב בעקבות הצתת הצמיגים.

ב. ניסני
00:10

גבר בן 26 הוחזר לחיים לאחר שהתמוטט בבית כנסת בירושלים

גבר בן 26 הוחזר לחיים לאחר שאיבד הכרה בבית כנסת בשכונת רמת אשכול בירושלים. חובשי איחוד הצלה ביצעו בו החייאה ומתן שוק חשמלי באמצעות דפיברילטור. לאחר שליבו חזר לפעום, פונה הגבר לבית החולים במצב קשה ויציב.

קובי רוזן
23:58

מחאת שיירות הרכבים: באגודת ישראל מאשרים כי הכוונה היא לקיים ביום רביעי הקרוב בין השעות 16:00 ל־20:00 שיירות מחאה מכל רחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי ובחזרה, בנסיעה איטית בליווי שלטים ומוזיקה. בשלב זה בדגל התורה טרם התקבלה החלטה סופית על הצטרפות

23:28

כוחות צה"ל שולטים במתחם תת קרקעי מבוצר של חיזבאללה - זה מה שנשקל במערכת הביטחון

בימים אלה פועלים כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר- מדרום לנבטייה, במתחם שבו חיזבאללה בנה במשך 20 שנה מתחת לאדמה מפקדה מבוצרת, ועל פי הערכות מאחסן במקום טילים בליסטים תוצרת איראן | אלא שבמערכת הביטחון שוקלים לאפשר לצבא לבנון להשתלט על המתחם, במה שעשוי לשמש כמבחן ליכולתו ולנכונותו לפעול נגד חיזבאללה באופן גלוי (צבא)

ב. ניסני
23:15

"התפרש באופן שגוי": נשיא סוריה מתנער מדברי טראמפ על מלחמתו בחיזבאללה

למרות הצעת טראמפ להעביר את האחריות לפירוק חיזבאללה מנשקו לידי סוריה, הערב דחה הנשיא הסורי את הרעיון על הסף והבהיר כי דמשק עשויה לסייע רק בדרכים חיוביות, לא באמצעות מלחמה ולא תחת חסות סורית על לבנון (העולם הערבי)

בני סולומון
23:01

לא יוצא לגמלאות: המטוס הנשיאותי האגדי של ארה"ב ימשיך לטוס לצד היורש החדש

למרות הודעות פרידה מרגשות מצד בכירים בבית הלבן, מטוס ה-Air Force One הוותיק לא נשלח למוזיאון | במקום זאת, הוא צפוי להמשיך לשרת את נשיא ארצות הברית לצד מטוס ה-747 החדש והמפואר שנתרם על ידי קטאר, עד להגעת הדור הבא של המטוסים הנשיאותיים ב-2028 (בעולם)

אבישי לוי
23:00

"פיצוץ פנימי במפעל תעשייתי, ללא נפגעים או נזק"

22:56

הסערה סביב סגירת נקודת ״משנת יוסף": מתברר כי רב קהילה עומד מאחורי המהלך

בני ברק סוערת לאחר שרשת 'משנת יוסף', המפעילה קרן צרכנות פופולרית עם עשרות נקודות מכירה וחלוקה ברחבי הארץ, נאלצה בתוך שבוע אחד לסגור שתי תחנות מרכזיות בעיר | הערב אנו חושפים כי כי הרב דוד שרייבר, מרבני קהילה הסמוכה למקום, היה בין הגורמים שפעלו מול הנהלת הקרן בנושא | כל הפרטים (חרדים)

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