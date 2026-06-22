"פחדנים מושחתים": טראמפ מתפוצץ על כותרות שפקפקה בתוצאות המלחמה

אבל כבד בעולם השליחות של חב"ד עם פטירתו בדמי ימיו של השליח הרב שמואל אלטיין ז"ל, בגיל 43 בלבד, לאחר התמודדות ממושכת עם מחלה קשה | שגדל וחונך על ברכי השליחות בעיר וויניפג שבקנדה, ושב אליה ברבות השנים יחד עם רעייתו, הקים בה מרכז יהודי מפואר בעלות מיליוני דולרים | קווים לדמותו (דיין האמת)

נחמן שטרנהרץ