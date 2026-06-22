"פחדנים מושחתים": טראמפ מתפוצץ על כותרות שפקפקה בתוצאות המלחמה

חקירה סמויה של יאח"ה הובילה למעצר ראש רשות מקומית באזור ירושלים • חיפושים במשרדים ובבתים פרטיים | חקירה סמויה שהפכה הבוקר לגלויה (משטרה)קובי אטינגר
הסבב הראשון של השיחות בין ארצות הברית לאיראן בשווייץ הסתיים לאחר 18 שעות | המתווכות הודיעו על הקמת מנגנון פיקוח "למניעת חיכוך בלבנון", ללא ישראל |שר החוץ האיראני עראקצ'י: "זה יהיה המבחן הראשון" |בהצהרה נאמר כי: "השיחות התנהלו באווירה חיובית ובונה, חלה התקדמות מעודדת" (בעולם)יוסי נכטיגל
לוחמי יחידה 636 חיסלו שני מחבלים וניטרלו שלישי במהלך מארב ליד היישוב כרמי צור בחטיבת עציון. המחבלים הציתו צמיגים ויידו בקבוקי תבערה לעבר היישוב. אין נפגעים לכוחות צה"ל. כוחות צה"ל מבצעים סריקות אחר מחבלים נוספים, ולוחמי אש פועלים לכיבוי שריפה שהתלקחה במרחב בעקבות הצתת הצמיגים.ב. ניסני
גבר בן 26 הוחזר לחיים לאחר שאיבד הכרה בבית כנסת בשכונת רמת אשכול בירושלים. חובשי איחוד הצלה ביצעו בו החייאה ומתן שוק חשמלי באמצעות דפיברילטור. לאחר שליבו חזר לפעום, פונה הגבר לבית החולים במצב קשה ויציב.קובי רוזן
בימים אלה פועלים כוחות צה"ל ברכס עלי טאהר- מדרום לנבטייה, במתחם שבו חיזבאללה בנה במשך 20 שנה מתחת לאדמה מפקדה מבוצרת, ועל פי הערכות מאחסן במקום טילים בליסטים תוצרת איראן | אלא שבמערכת הביטחון שוקלים לאפשר לצבא לבנון להשתלט על המתחם, במה שעשוי לשמש כמבחן ליכולתו ולנכונותו לפעול נגד חיזבאללה באופן גלוי (צבא)ב. ניסני
אבל כבד בעולם השליחות של חב"ד עם פטירתו בדמי ימיו של השליח הרב שמואל אלטיין ז"ל, בגיל 43 בלבד, לאחר התמודדות ממושכת עם מחלה קשה | שגדל וחונך על ברכי השליחות בעיר וויניפג שבקנדה, ושב אליה ברבות השנים יחד עם רעייתו, הקים בה מרכז יהודי מפואר בעלות מיליוני דולרים | קווים לדמותו (דיין האמת)נחמן שטרנהרץ
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