הדמוקרטיה בקולומביה תחת מתקפה: סרטונים חושפים כיצד טרוריסטים קומוניסטים גררו אזרחים לקלפיות באיומי נשק | למרות ניסיון ההטיה האלים, אבלרדו דה לה אספריילה ניצח ונאלץ לחגוג את היבחרו מאחורי זכוכית משוריינת בשל חשש ממשי מהתנקשות (חדשות בעולם)

דני שפיץ