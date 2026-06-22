השפילו את טראמפ: זו הכתבה שעוררה את זעמו של נשיא ארה"ב

פועל בן 48 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באזור התעשייה בטירת כרמל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלות בגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 09:37.קובי רוזן
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הדמוקרטיה בקולומביה תחת מתקפה: סרטונים חושפים כיצד טרוריסטים קומוניסטים גררו אזרחים לקלפיות באיומי נשק | למרות ניסיון ההטיה האלים, אבלרדו דה לה אספריילה ניצח ונאלץ לחגוג את היבחרו מאחורי זכוכית משוריינת בשל חשש ממשי מהתנקשות (חדשות בעולם)דני שפיץ
מרכז הסטטיסטיקה הרשמי בניו ג'רזי חושף מספרים בלתי נתפסים: קרוב ל-2,000 חופות נערכות בשנה בלייקווד התורנית, וממוצע של כ-160 חתונות בחודש • מה קורה שם דווקא בעיצומו של החורף, ואיך הזינוק הדמוגרפי מייצר פקקי ענק ומהפכת נדל"ן? | הנתונים המלאים (חרדים)חיים רוזנבוים
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שמחה פורצת גבולות ברובע ח' באשדוד עם שחרורו של הבחור יחיאל קוטיינר מחסידות גור • לאחר לחץ מאסיבי ועצרת המחאה בראשות האדמו"ר, העסקנים השיגו לו פטור רפואי מלא • במקביל, המחאה הבאה כבר בדרך: יוזמה לשיירות רכבים איטיות מכל רחבי הארץ אל עבר כלא 10 בעיצומו של השבוע | כל הפרטים (חרדים)שאול כהנא
הולך רגל בן 37 נפגע במצב קשה ממשאית ברחוב קרייתי בתל אביב. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי עם חבלת ראש ומפנים אותו לבית החולים איכילוב.קובי רוזן
סוכנות הידיעות האיראנית IRNA מדווחת כי הסתיים סבב השיחות הנוכחי בין איראן לארצות הברית בשוויץ. המשלחת האיראנית יצאה לדרכה חזרה לטהרן.קובי אטינגר
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