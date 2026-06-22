תמהרו, אני צריכה עזרה! שוטרת מבוהלת נדחקת לקיר ומתחננת לגיבוי מול חשוד

יחידת רומ"ח של המשטרה עצרה נהג ושני פלסטינים תושבי חברון בחשד להברחת שוהים בלתי חוקיים. החשודים זוהו באזור בית גוברין סמוך לגדר המערכת ועלו לכביש 6 צפונה. כשהנהג לא נענה לקריאות השוטרים לעצור, החל מרדף רכוב. במהלכו פרקו השלושה מהרכב, ולאחר מרדף רגלי נעצרו. הרכב נתפס.קובי רוזן
רכב מסחרי התדרדר לעומק תעלה במדרון סמוך לחמת גדר • לוחמי האש ויחידת 669 פעלו בשטח מורכב לחילוץ הנהג | פונה במסוק לבית חולים (בארץ)דוד הכהן
יבשת אירופה רושמת בימים אלו את הסטייה האקלימית הגבוהה ביותר בעולם בהשוואה לממוצעים ההיסטוריים שלה | בצרפת נספרו כבר שלושה הרוגים ואלפי בתי ספר נסגרו או שינו את שעותיהם בעקבות גל החום הכבד (בעולם)כיכר השבת
יו"ר דגל התורה הודיע בוועדת הכנסת כי לא יקדם את חוק יסוד לימוד תורה ללא התחייבות ברורה • "שיקרו לי בקדנציה הזאת, אינני מתכוון להתבזות פעם נוספת" | רקע: נתניהו קבר את חוק המעונות והסיעות החרדיות בתסכול (חדשות חרדים)ישי כהן
פועל כבן 40 נפצע במצב בינוני במהלך עבודתו ברחוב צה"ל באשקלון. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים ברזילי עם חבלה בחזה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 12:40.קובי רוזן
ראש העירייה שוחח עם 'כיכר השבת' ולטענתו, הוא מתכונן לעמוד בכניסה לשכונת גבעת אלונים - דרכה עוברת הדרך המובילה לבסיס הצבאי, יחד עם תושבים במטרה למנוע חסימות כבישים | "אנחנו לא מוכנים שכפר יונה תהפוך שוב ושוב לזירת מחאה על חשבון התושבים של העיר שלי", הסביר ראש העיר (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
מומחי סייבר ואבטחת מידע נדהמים למול תמונה שהופצה ברשתות החברתיות, בה נראה סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס עושה שימוש בכרטיס שאינו שלו - לצד ראש ממשלת קטאר א-תאני | "מומחי אבטחת מידע תולשים את שערותיהם", כתבה מומחית OSINT ישראלית ברשת איקס (מעניין)יוסי נכטיגל
נהג בן 45 נדקר מספר פעמים ברגלו ובבטנו לאחר ויכוח קצר על נהיגה • החשודים עקבו אחריו, תקפו אותו באמצעות סכין ואיימו עליו בכלב | כתב אישום חמור הוגש (משטרה)בני סולומון
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ