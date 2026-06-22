כיכר השבת
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המשטרה סגרה מעגל בביתה של רחל אדרי באופקים | תיעוד

סגירת מעגל בבית רחל מאופקים: דרגת רב-פקד הוענקה בהפתעה לאביתר אדרי, בנה של רחל אדרי, במעמד פיקוד מחוז דרום | צפו בתיעוד (משטרה)

הענקת דרגת רב-פקד לאביתר אדרי, בנה של רחל אדרי | צילום: צילום: דוברות המשטרה
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13:39

משטרה עצרה 3 חשודים בהברחת פלסטינים אחרי מרדף בכביש 6

יחידת רומ"ח של המשטרה עצרה נהג ושני פלסטינים תושבי חברון בחשד להברחת שוהים בלתי חוקיים. החשודים זוהו באזור בית גוברין סמוך לגדר המערכת ועלו לכביש 6 צפונה. כשהנהג לא נענה לקריאות השוטרים לעצור, החל מרדף רכוב. במהלכו פרקו השלושה מהרכב, ולאחר מרדף רגלי נעצרו. הרכב נתפס.

קובי רוזן
13:36

רכב התדרדר לתעלה סמוך לחמת גדר: כך בוצע חילוץ דרמטי במסוק של 669

רכב מסחרי התדרדר לעומק תעלה במדרון סמוך לחמת גדר • לוחמי האש ויחידת 669 פעלו בשטח מורכב לחילוץ הנהג | פונה במסוק לבית חולים (בארץ)

דוד הכהן
13:35

אירופה בוערת מחום: 3 הרוגים בצרפת; 2,700 בתי ספר סגרו את שעריהם

יבשת אירופה רושמת בימים אלו את הסטייה האקלימית הגבוהה ביותר בעולם בהשוואה לממוצעים ההיסטוריים שלה | בצרפת נספרו כבר שלושה הרוגים ואלפי בתי ספר נסגרו או שינו את שעותיהם בעקבות גל החום הכבד (בעולם) 

כיכר השבת
13:25

גפני זועם על נתניהו: "שבעתי מהבטחות שקריות - לא אתבזה יותר"

יו"ר דגל התורה הודיע בוועדת הכנסת כי לא יקדם את חוק יסוד לימוד תורה ללא התחייבות ברורה • "שיקרו לי בקדנציה הזאת, אינני מתכוון להתבזות פעם נוספת" | רקע: נתניהו קבר את חוק המעונות והסיעות החרדיות בתסכול (חדשות חרדים)

ישי כהן
13:17

פועל בן 40 נפצע בינוני בעבודה באשקלון

פועל כבן 40 נפצע במצב בינוני במהלך עבודתו ברחוב צה"ל באשקלון. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים ברזילי עם חבלה בחזה. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 12:40.

קובי רוזן
13:16

תגובת הנגד של החילונים? | ראש העיר של כפר יונה: "נעמוד בכניסה לשכונה ונמנע את מסע הרכבים"

ראש העירייה שוחח עם 'כיכר השבת' ולטענתו, הוא מתכונן לעמוד בכניסה לשכונת גבעת אלונים - דרכה עוברת הדרך המובילה לבסיס הצבאי, יחד עם תושבים במטרה למנוע חסימות כבישים | "אנחנו לא מוכנים שכפר יונה תהפוך שוב ושוב לזירת מחאה על חשבון התושבים של העיר שלי", הסביר ראש העיר (חדשות חרדים)

חנני ברייטקופף
13:08

"מומחי סייבר תולשים שערות" | התמונה של הלפטופ שמביכה את ממשל טראמפ

מומחי סייבר ואבטחת מידע נדהמים למול תמונה שהופצה ברשתות החברתיות, בה נראה סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס עושה שימוש בכרטיס שאינו שלו - לצד ראש ממשלת קטאר א-תאני | "מומחי אבטחת מידע תולשים את שערותיהם", כתבה מומחית OSINT ישראלית ברשת איקס (מעניין) 

יוסי נכטיגל
13:07

ויכוח על חנייה הסתיים בדקירה אכזרית: זה כתב האישום שהוגש נגד שני צעירים

נהג בן 45 נדקר מספר פעמים ברגלו ובבטנו לאחר ויכוח קצר על נהיגה • החשודים עקבו אחריו, תקפו אותו באמצעות סכין ואיימו עליו בכלב | כתב אישום חמור הוגש (משטרה)

בני סולומון
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