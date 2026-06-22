הקלה לנהגים: אלו העבירות הקלות שצפויות להימחק אחרי שנה בלבד

ראש העירייה שוחח עם 'כיכר השבת' ולטענתו, הוא מתכונן לעמוד בכניסה לשכונת גבעת אלונים - דרכה עוברת הדרך המובילה לבסיס הצבאי, יחד עם תושבים במטרה למנוע חסימות כבישים | "אנחנו לא מוכנים שכפר יונה תהפוך שוב ושוב לזירת מחאה על חשבון התושבים של העיר שלי", הסביר ראש העיר (חדשות חרדים)

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