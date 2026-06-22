תגובת הנגד של החילונים? | ראש העיר של כפר יונה: "נעמוד בכניסה לשכונה ונמנע את מסע הרכבים"

יבשת אירופה רושמת בימים אלו את הסטייה האקלימית הגבוהה ביותר בעולם בהשוואה לממוצעים ההיסטוריים שלה | בצרפת נספרו כבר שלושה הרוגים ואלפי בתי ספר נסגרו או שינו את שעותיהם בעקבות גל החום הכבד (בעולם)

כיכר השבת