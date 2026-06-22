כיכר השבת
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מבצע מתוחכם בבני ברק: כך שדדו הפורצים את כלי הכסף של האדמו"ר

פורצים מקצועיים פרצו לבית המדרש הגדול של חסידות טשערנאביל בבני ברק • גנבו כלי כסף בשווי 120 אלף ש"ח המשמשים את האדמו"ר לטישים | המשטרה איתרה את הרכוש החשוב (חסידים)

כלי הכסף שנגנבו | צילום: צילום: דוברות המשטרה
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מבזקים נוספים

16:07

דרעי מחריף את הטון: "עד שחוקי לימוד התורה לא יעברו - אף חוק לא יעבור"

יו"ר ש"ס הודיע רשמית בישיבת הסיעה על חסימת כל חקיקה קואליציונית • התייחס למעצרים האלימים של לומדי תורה: "חייבים להיפסק" | המהלך מגיע על רקע תסכול עמוק מהתנהלות הקואליציה (חדשות חרדים)

ישי כהן
16:04

פועל בן 50 נפצע קשה מנפילה מגובה בפתח תקווה

פועל כבן 50 נפצע במצב קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו ברחוב מבצע חורב בפתח תקווה. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים בילינסון עם חבלת ראש. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 15:38.

קובי רוזן
16:04

דרעי מאיים: ש"ס תחסום חקיקה עד לקידום חוק הפסקת מעצרי תלמידי ישיבות

יו"ר ש"ס אריה דרעי הודיע בישיבת הסיעה כי המפלגה לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית כל עוד לא יקודמו שני חוקים: חוק להפסקת מעצרים של לומדי תורה וחוק יסוד ללימוד תורה. דרעי טען כי "המעצרים האלימים כלפי לומדי תורה חייבים להיפסק", והבהיר כי הודיע על כך ליו"ר הקואליציה.

כיכר השבת
16:03

חודשיים אחרי ל"ג בעומר; הרבי מספינקא ירושלים העלה את שלהבת האש במירון

כמיטב המסורת מזה שנים רבות, כלל חסידי ספינקא ירושלים שבתו באתרא קדישא מירון לקראת הילולת ה'עטרת צבי' מיזידטשויב זי"ע • צפו בתיעוד מסיום סעודה שלישית, מעמד ההדלקה והחלאק'ה לנכד ונין האדמו"ר (חסידים)

חיים רוזנבוים
16:00

סמוטריץ' מזהיר: "גולן ואיזנקוט יפרקו את רצועת הביטחון של ישראל" | צפו

שר האוצר תוקף בחריפות את יאיר גולן ואת גדי איזנקוט • "גולן יהיה שר הבטחון וייסגור את מכינת עלי שהעמידה דורות של גיבורים" | צפו באזהרה המלאה מישיבת הסיעה (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
15:50

אחרי אזהרת ראש השב"כ, ראש המועצה מתריע: "הגבול עם ירדן הפך לציר מסוכן"

ראש המועצה האזורית חבל אילות מתריע על הברחות אמל"ח וסמים מגבול ירדן • החשש: הציר הפלילי יהפוך לציר טרור | קריאה דחופה להסטת משאבים לערבה הדרומית (צבא וביטחון)

דניאל הרץ
15:39

המכשף שמחולל מופתים בהודו - והטעות האסטרטגית שעושים מול איראן | כתבה מלאה ב..קסמים

היום בתוכנית: ראיון נוקב עם עורך אתר 'המדד' שמואל רוזנר על המדיניות האמריקאית והאם באמת טקראמפ 'התהפך' עלינו? | הצלילה העמוקה לתוך עולם הנסתר, האוטוסוגסטיה וכוחות הטומאה בימינו | חשיפת סוד הקסם ואחיזת העיניים של היכולת לרחף באוויר |  צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (דבר ראשון)

כיכר השבת
15:39

בעלה ובניה של בכירת הממשל האמריקני הניחו לראשונה תפילין במעמד נרגש בניו ג'רזי

המונים חגגו בניו ג'רזי: מעמד הכנסת ספר התורה לקהילת 'ברית אברהם' • אותיות חומש דברים הוקדשו לחללי צה"ל ולנספי השואה | וגם: הבנים של הבכירה בממשל שהניחו תפילין לראשונה בחייהם | סיקור נרחב ומרגש (חרדים)

חיים רוזנבוים
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