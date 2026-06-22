סגן הנשיא ואנס: איראן הסכימה להזמין את פקחי סבא"א - "התקדמות טובה מאוד"

יו"ר ש"ס אריה דרעי הודיע בישיבת הסיעה כי המפלגה לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית כל עוד לא יקודמו שני חוקים: חוק להפסקת מעצרים של לומדי תורה וחוק יסוד ללימוד תורה. דרעי טען כי "המעצרים האלימים כלפי לומדי תורה חייבים להיפסק", והבהיר כי הודיע על כך ליו"ר הקואליציה.

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