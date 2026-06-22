יו"ר ש"ס הודיע רשמית בישיבת הסיעה על חסימת כל חקיקה קואליציונית • התייחס למעצרים האלימים של לומדי תורה: "חייבים להיפסק" | המהלך מגיע על רקע תסכול עמוק מהתנהלות הקואליציה (חדשות חרדים)ישי כהן
פועל כבן 50 נפצע במצב קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו ברחוב מבצע חורב בפתח תקווה. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים בילינסון עם חבלת ראש. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 15:38.קובי רוזן
יו"ר ש"ס אריה דרעי הודיע בישיבת הסיעה כי המפלגה לא תתמוך בשום חקיקה קואליציונית כל עוד לא יקודמו שני חוקים: חוק להפסקת מעצרים של לומדי תורה וחוק יסוד ללימוד תורה. דרעי טען כי "המעצרים האלימים כלפי לומדי תורה חייבים להיפסק", והבהיר כי הודיע על כך ליו"ר הקואליציה.כיכר השבת
כמיטב המסורת מזה שנים רבות, כלל חסידי ספינקא ירושלים שבתו באתרא קדישא מירון לקראת הילולת ה'עטרת צבי' מיזידטשויב זי"ע • צפו בתיעוד מסיום סעודה שלישית, מעמד ההדלקה והחלאק'ה לנכד ונין האדמו"ר (חסידים)חיים רוזנבוים
שר האוצר תוקף בחריפות את יאיר גולן ואת גדי איזנקוט • "גולן יהיה שר הבטחון וייסגור את מכינת עלי שהעמידה דורות של גיבורים" | צפו באזהרה המלאה מישיבת הסיעה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
ראש המועצה האזורית חבל אילות מתריע על הברחות אמל"ח וסמים מגבול ירדן • החשש: הציר הפלילי יהפוך לציר טרור | קריאה דחופה להסטת משאבים לערבה הדרומית (צבא וביטחון)דניאל הרץ
היום בתוכנית: ראיון נוקב עם עורך אתר 'המדד' שמואל רוזנר על המדיניות האמריקאית והאם באמת טקראמפ 'התהפך' עלינו? | הצלילה העמוקה לתוך עולם הנסתר, האוטוסוגסטיה וכוחות הטומאה בימינו | חשיפת סוד הקסם ואחיזת העיניים של היכולת לרחף באוויר | צפו בתוכנית המלאה והמרתקת (דבר ראשון)כיכר השבת
המונים חגגו בניו ג'רזי: מעמד הכנסת ספר התורה לקהילת 'ברית אברהם' • אותיות חומש דברים הוקדשו לחללי צה"ל ולנספי השואה | וגם: הבנים של הבכירה בממשל שהניחו תפילין לראשונה בחייהם | סיקור נרחב ומרגש (חרדים)חיים רוזנבוים
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