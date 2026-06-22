יקבלו מעמד חדש: הבשורה של שר הביטחון לתשעה יישובים בצפון

בתקופה שבה יאכטות פאר כבר לא הספיקו ומכוניות-על הפכו לכרטיס ביקור של מיליארדרים, נולד טרנד ראוותני במיוחד: להציב פרארי, למבורגיני או פורשה נדירה על סיפון מגה-יאכטה | מה שהחל כמפגן כוח של עשירי מונקו והריביירה, הפך לתמונה שמספרת סיפור שלם על כסף, יוקרה והצורך האנושי להראות לעולם שהגעת הכי רחוק שאפשר (בעולם)אבישי לוי
במקביל להצהרת ראש הממשלה על המשך חופש הפעולה בדרום לבנון בעקבות הקמת צוות הפיקוח בלבנון, ועדכון שר הביטחון על הכרת תשעה יישובים נוספים בצפון כיישובי קו עימות, צה"ל הודיע היום לכיתות הכוננות בצפון על שחרורן המתוכנן בעקבות הפסקת האש והשינוי בהערכת המצב (צבא)דוד הכהן
ילדה בת 4 התחשמלה בביתה ברחוב בן זומא בבני ברק, לפי דיווח בני משפחתה. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני במקום, ולאחר מכן פינו אותה למרכז הרפואי מעייני הישועה. מצבה מוגדר קל.קובי רוזן
טיסה פנימית בארצות הברית הפכה לזירת כאוס ומלחמה כאשר על פי הדיווחים, נוסע נשך נוסע אחר וניסה לתקוף אחרים בטיסה | הטייס אומר: "אני לא יודע אם הוא הזיות, אבל הוא פשוט נשך נוסע והוא מנסה להילחם בכולם" | הטיסה נחתה בשלום והנוסע טופל (תעופה)איציק אברהם
צה"ל ושב"כ חיסלו בסוף השבוע בצפון רצועת עזה את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בחמאס. אבו חסנה השתתף בטבח ה-7 באוקטובר ולקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי. במהלך המלחמה עסק בהטמנת מטענים וניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים שניסו לפגוע בכוחות צה"ל.ב. ניסני
החשבון נסגר: צה"ל ושב"כ תקפו בצפון רצועת עזה, וחיסלו את סבאעי זהיר עבד אלחמיד אבו חסנה, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שלקח חלק בהחזקתו של עומר שם טוב בשבי חמאס | מדובר במחבל שעומר שם טוב אולץ לנשק בראשו, בטקס השחרור המשפיל של חמאס עם צאתו מהשבי (צבא)ב. ניסני
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