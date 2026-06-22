כאוס באוויר: נוסע נשך נוסעים והתפרע במטוס - כך זה הסתיים

בתקופה שבה יאכטות פאר כבר לא הספיקו ומכוניות-על הפכו לכרטיס ביקור של מיליארדרים, נולד טרנד ראוותני במיוחד: להציב פרארי, למבורגיני או פורשה נדירה על סיפון מגה-יאכטה | מה שהחל כמפגן כוח של עשירי מונקו והריביירה, הפך לתמונה שמספרת סיפור שלם על כסף, יוקרה והצורך האנושי להראות לעולם שהגעת הכי רחוק שאפשר (בעולם)

אבישי לוי