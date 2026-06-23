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משרד הבריאות מעדכן: אלו תוצאות הבדיקה של שני החשודים שנדבקו באבולה

בדיקות מעמיקות הושלמו לשני האנשים ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו • התוצאות: החשודים שלילים לאבולה | המשרד ממשיך לעקוב אחר ההתפרצות באפריקה (חדשות בריאות)

חדר אטום המיועד לחולי אבולה | צילום: צילום: שאטרסטוק
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מבזקים נוספים

18:28

בן גביר עונה למפכ"ל: נדרשים צעדים משמעותיים כדי שאירועים כאלה לא יחזרו - וכך נעשה

למרות הביקורת הנוקבת על המשטרה, לאור האלימות שהופעלה כלפי מפגינים בכניסה לבני ברק בשבוע שעבר, המפכ"ל דני לוי מגבה היום את מפקד המרחב ומסר כי קיבל את עמדתם: "נדרשה פעולה משמעותית" | מוקדם יותר היום שיגר השר בן גביר מכתב למפכ"ל שבו ציין כי בוחן את הדחת מפקד התחנה (אקטואליה)

דניאל הרץ
18:28

פרופ' סיגל סדצקי מונתה באופן קבוע לראש חטיבת בריאות הציבור

משרד הבריאות הודיע על מינויה הקבוע של פרופ' סיגל סדצקי לראש חטיבת בריאות הציבור. פרופ' סדצקי, רופאה מומחית לבריאות הציבור ואפידמיולוגיה, החלה לכהן בתפקיד בפברואר כממלאת מקום, וכעת נכנסת לתפקיד הקבוע באופן רשמי. בחודשים האחרונים הובילה את ההיערכות למגיפת האבולה ואת מערך בריאות הציבור במבצע "שאגת הארי". מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, בירך על המינוי וציין כי "ניסיונה רב השנים ומחויבותה לבריאות הציבור הם נכס משמעותי למשרד הבריאות".

יוסי נכטיגל
18:28

בן גביר עונה למפכ"ל: "נדרשים צעדים משמעותיים כדי שאירועים כאלא לא יחזרו - וכך נעשה"

למרות הביקורת הנוקבת על המשטרה, לאור האלימות שהופעלה כלפי מפגינים בכניסה לבני ברק בשבוע שעבר, המפכ"ל דני לוי מגבה היום את מפקד המרחב ומסר כי קיבל את עמדתם: "נדרשה פעולה משמעותית" | מוקדם יותר היום שיגר השר בן גביר מכתב למפכ"ל שבו ציין כי בוחן את הדחת מפקד התחנה (אקטואליה)

דניאל הרץ
18:27

החטיפה שמסעירה את ארה"ב: התביעה חושפת פתק מסתורי - המשפחה הגיבה בסרטון

התביעה בארה"ב חשפה פתק מסתורי שהתקבל למשרדי החקירות המבשר על מותה של האם | הערכה היא כי מדובר בפתק אותנטי שכתבו החוטפים | המשפחה פרסמה סרטון בעקבות החשיפה הכואבת (בעולם) 

כיכר השבת
18:27

מפלגה חדשה על הפרק: ההכרזה הצפויה של בני גנץ על עתידו הפוליטי

יו"ר כחול לבן ונציב הכבאות לשעבר במגעים מתקדמים לריצה משותפת, יועז הנדל צפוי לתפקיד מרכזי בהנהגה | היוזמה מכוונת למצביעי המרכז-ימין (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
18:12

דרעי וגפני מאיימים: נתמוך בפיזור הכנסת אם החוקים החרדיים לא יקודמו השבוע

יו"ר ש"ס אריה דרעי ויו"ר דגל התורה משה גפני הודיעו לאחר פגישה עם ראש הממשלה כי העבירו דרישה חד-משמעית מגדולי ישראל לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי תורה, באמצעות כינוס ועדת החוץ והביטחון וועדת הכנסת עוד השבוע. השניים הבהירו: "אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא". נתניהו הבהיר בפגישה כי הוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר.

כיכר השבת
18:10

שני אחים תל אביביים איימו על המזכירה ולא ידעו מי נמצא לידם בחדר

שוטר שהיה במוסד רפואי בתל אביב שלא בתפקיד, מנע בגופו תקיפה קשה של אנשי סגל רפואי על ידי שני אחים תושבי העיר |תקפו את השוטר באגרופים לאחר שהזדהה וניסה לחצוץ בינם לבין הצוות. נעצרו על ידי כוחות משטרה שהוזעקו למקום, ומעצרו של האח הבגיר הוארך הבוקר בבית המשפט, בעוד הקטין שוחרר למעצר בית | הפרטים (בארץ)

קובי רוזן
17:55

בזמן שארה"ב מפשירה מכסים: מתקפת מסתורית מכה באיראן

בזמן שארה"ב מקיימת שיחות ישירות עם המשטר האיראני, דיווחים היום מעלים על מתקפת סייבר גדולה שמשביתה מספר בנקים גדולים במדינה | למרות שלא דווח מי אחראי לפעולה, העיניים נשואות לישראל (בעולם)

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