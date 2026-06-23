בזמן שארה"ב מפשירה מכסים: מתקפת מסתורית משביתה בנקים באיראן

שלושה תיקי חקירה פליליים שהתנהלו נגד שני שופטים מכהנים נסגרו לאחרונה. בעוד שתיק אחד נגד שופט נסגר בעילת חוסר אשמה, שני תיקים פליליים אחרים – בהם נחשד שופט מחוזי בכיר, בין היתר בזיוף פרוטוקול – נסגרו בתום חקירה סמויה (בארץ)חזקי שטרן
למרות הביקורת הנוקבת על המשטרה, לאור האלימות שהופעלה כלפי מפגינים בכניסה לבני ברק בשבוע שעבר, המפכ"ל דני לוי מגבה היום את מפקד המרחב ומסר כי קיבל את עמדתם: "נדרשה פעולה משמעותית" | מוקדם יותר היום שיגר השר בן גביר מכתב למפכ"ל שבו ציין כי בוחן את הדחת מפקד התחנה (אקטואליה)דניאל הרץ
משרד הבריאות הודיע על מינויה הקבוע של פרופ' סיגל סדצקי לראש חטיבת בריאות הציבור. פרופ' סדצקי, רופאה מומחית לבריאות הציבור ואפידמיולוגיה, החלה לכהן בתפקיד בפברואר כממלאת מקום, וכעת נכנסת לתפקיד הקבוע באופן רשמי. בחודשים האחרונים הובילה את ההיערכות למגיפת האבולה ואת מערך בריאות הציבור במבצע "שאגת הארי". מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, בירך על המינוי וציין כי "ניסיונה רב השנים ומחויבותה לבריאות הציבור הם נכס משמעותי למשרד הבריאות".יוסי נכטיגל
למרות הביקורת הנוקבת על המשטרה, לאור האלימות שהופעלה כלפי מפגינים בכניסה לבני ברק בשבוע שעבר, המפכ"ל דני לוי מגבה היום את מפקד המרחב ומסר כי קיבל את עמדתם: "נדרשה פעולה משמעותית" | מוקדם יותר היום שיגר השר בן גביר מכתב למפכ"ל שבו ציין כי בוחן את הדחת מפקד התחנה (אקטואליה)דניאל הרץ
התביעה בארה"ב חשפה פתק מסתורי שהתקבל למשרדי החקירות המבשר על מותה של האם | הערכה היא כי מדובר בפתק אותנטי שכתבו החוטפים | המשפחה פרסמה סרטון בעקבות החשיפה הכואבת (בעולם)כיכר השבת
יו"ר כחול לבן ונציב הכבאות לשעבר במגעים מתקדמים לריצה משותפת, יועז הנדל צפוי לתפקיד מרכזי בהנהגה | היוזמה מכוונת למצביעי המרכז-ימין (פוליטי מדיני)יוני גבאי
יו"ר ש"ס אריה דרעי ויו"ר דגל התורה משה גפני הודיעו לאחר פגישה עם ראש הממשלה כי העבירו דרישה חד-משמעית מגדולי ישראל לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי תורה, באמצעות כינוס ועדת החוץ והביטחון וועדת הכנסת עוד השבוע. השניים הבהירו: "אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא". נתניהו הבהיר בפגישה כי הוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר.כיכר השבת
שוטר שהיה במוסד רפואי בתל אביב שלא בתפקיד, מנע בגופו תקיפה קשה של אנשי סגל רפואי על ידי שני אחים תושבי העיר |תקפו את השוטר באגרופים לאחר שהזדהה וניסה לחצוץ בינם לבין הצוות. נעצרו על ידי כוחות משטרה שהוזעקו למקום, ומעצרו של האח הבגיר הוארך הבוקר בבית המשפט, בעוד הקטין שוחרר למעצר בית | הפרטים (בארץ)קובי רוזן
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ