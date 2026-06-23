כיכר השבת
מבזקסוף עצוב

החטיפה שמסעירה את ארה"ב: התביעה חושפת פתק מסתורי - המשפחה הגיבה בסרטון

התביעה בארה"ב חשפה פתק מסתורי שהתקבל למשרדי החקירות המבשר על מותה של האם | הערכה היא כי מדובר בפתק אותנטי שכתבו החוטפים | המשפחה פרסמה סרטון בעקבות החשיפה הכואבת (בעולם) 

מתוך הסרטון שפרסמה המשפחה
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משה כהן
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