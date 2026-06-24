פחות בירוקרטיה? הרבנות עידכנה את אמות המידה לכושר רב מחתן 

התפתחות דרמטית בעתירות לביטול בחירתו של מבקר המדינה, עו"ד מיכאל ראבילו: הכנסת הגישה את תשובתה המלאה לעליון ודורשת לדחות על הסף את הבקשות לפסילת הבחירות • מהודעת הכנסת עולה תמונה של מה שהתרחש מאחורי הפרגוד: חברי כנסת משני הצדדים הפוליטיים תועדו יוצאים עם טלפונים במצב צילום, ואף מראים את פתקי ההצבעה (משפט)

משה כהן